「有力馬次走報」（１２日）

有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。

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◆桜花賞１２着のディアダイヤモンド（牝３歳、美浦・手塚久）は放牧中に腰を痛め、予定していたラジオＮＩＫＫＥＩ賞（２８日・福島、芝１８００メートル）を見送ることになった。「北海道で休養することになります。しばらくかかるかな」と手塚久師。

◆アハルテケＳを４馬身差で快勝したテーオーパスワード（牡５歳栗東・高柳大）は、東海Ｓ（７月２６日・中京、ダート１４００メートル）とエルムＳ（８月８日・札幌、ダート１７００メートル）の両にらみ。

◆２４年羽田盃を制したアマンテビアンコ（牡５歳、美浦・宮田）が右前の支持靱帯を傷めたため、登録を抹消することになった。所属するシルク・ホースクラブがホームページで発表。今後は北海道苫小牧市のノーザンホースパークで乗馬となる予定。

◆萩原師の逝去に伴う大竹師への臨時貸付期間が７月２０日で満了になるため、古賀大生調教師（３５）＝美浦＝が１４馬房で同２１日から新規開業。

◆２４年札幌記念などを制したノースブリッジ（牡８歳、美浦・奥村武）が１２日付で登録抹消。通算２１戦７勝（うち海外２戦０勝、重賞３勝）、獲得賞金３億２４２５万８４００円（うち海外７９５０万２４００円）。今後は東京競馬場で乗馬となる予定。