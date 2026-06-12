JR名古屋駅の中央コンコースに、名古屋の定番スイーツ・ぴよりんが楽しめる『ぴよりんvillage』が6月15日にオープンします。史上初となるババロアなしのプリンや、名古屋めしとのコラボメニューに限定グッズなど、手土産選びにもぴったりな店舗の魅力を紹介します。

■“ババロアは使わない”史上初のぴよりん





午前7時にオープンする『ぴよりんvillage』では、1階と2階に59席が設けられていて、可愛らしいぴよりんの世界観が存分に楽しめます。

（リポート）

「中に入るとすぐ、大きなぴよりん！お店の中にはぴよりんが『サンキュー』、39ぴよいるそうです」



店内では定番のぴよりんから、いちご・チョコなど様々なフレーバーのぴよりんが味わえますが、中でも注目なのが「villageぴよりん」です。

一見、ぴよりんと同じようですが、史上初の“ババロアは使わず中身はプリンのみ”となっています。

夕方の午後5時からの限定商品が「星空ぴよりん」で、ココアとチョコレートのババロアが入っています。

■名古屋めしとのコラボやかき氷も





暑い夏にぴったりのかき氷も登場。「ぴよりんかき氷」は、氷の間にプリンとババロアクリーム、カラメルソースが入っています。

ほかにも、バニラアイスでできたぴよりんが乗ったクリームソーダや、贅沢なパフェも必見です。

さらに、小倉トーストとぴよりんの名古屋めしコラボでは、ぴよりんがホイップバターに…。

グッズ売り場には、ここでしか買えないぴよりんグッズが約120種類。店名の刺繍が入ったポーチや、コック姿でカフェ感満載のぴよりんバッグなどがあります。

午前6時半から購入でき、手土産選びにもぴったりなこの「ぴよりんvillage」は、6月15日にオープンします。