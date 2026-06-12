3DMarkに新しいパストレーシングテスト実装へ。超解像・フレーム生成満載、スポンサーはThermal Grizzly
UL Benchmarkが提供しているグラフィックス向けベンチマークテスト「3DMark」において、レイトレーシング性能を計測する新しいテストスイートの実装が行われるようだ。ComputexのThermal Grizzlyブースでこっそりお披露目されていたもので、同社はスポンサーとしてこのテストに協賛している。
3DMarkに新しいパストレーシングテスト実装へ。超解像・フレーム生成満載、スポンサーはThermal Grizzly
次世代（Next Gen）レイトレーシングとして、パストレーシング描画を適用した新しいグラフィックス性能計測テストスイートの実装が行われるというもの。Computexで掲示されていたポスターにはフルパストレーシング描画をサポートするほか、AIアップスケーリングやフレーム生成、ネイティブ4K解像度での映像出力に対応していることがアピールされていたとのこと。アップスケーラーやフレーム生成は主要GPUメーカーすべてに対応するとしており、AMD、Intel、NVIDIAのどの環境でも活用できるものになるという。
海外テックサイトのComputerBaseはUL Benchmarkからベンチマークのキャプチャを得たようで、YouTubeに動作している様子を投稿した。レンダリングにはThermal Grizzlyのロゴが大きく登場する様子がみえ、今回スポンサーとして同テストへのサポートが行われている様子がわかる。
Introducing the next 3DMark benchmark - fully raytraced lighting, AI upscaling, frame generation and native 4K rendering. We’re very excited to announce Thermal Grizzly as its first Sponsor, and they have a teaser at their Computex booth! Read more: https://t.co/4qgN2B6Fp4 pic.twitter.com/EeVQV4oNS0- UL Solutions Benchmarks (@UL_Benchmarks) June 4, 2026
3DMarkに新しいパストレーシングテスト実装へ。超解像・フレーム生成満載、スポンサーはThermal Grizzly
海外テックサイトのComputerBaseはUL Benchmarkからベンチマークのキャプチャを得たようで、YouTubeに動作している様子を投稿した。レンダリングにはThermal Grizzlyのロゴが大きく登場する様子がみえ、今回スポンサーとして同テストへのサポートが行われている様子がわかる。
Introducing the next 3DMark benchmark - fully raytraced lighting, AI upscaling, frame generation and native 4K rendering. We’re very excited to announce Thermal Grizzly as its first Sponsor, and they have a teaser at their Computex booth! Read more: https://t.co/4qgN2B6Fp4 pic.twitter.com/EeVQV4oNS0- UL Solutions Benchmarks (@UL_Benchmarks) June 4, 2026