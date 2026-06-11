ノノガファイナリスト“ふみの”趣のある洋館で新曲「よくあるはなし」をピアノの生演奏とともに披露

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ふみのが、5月8日にリリースした3rdシングル「よくあるはなし」のパフォーマンスビデオを公開した。

■声の魅力を存分に引き出した映像に

ガールズグループオーディションプロジェクト『No No Girls』に“FUMINO”として参加し、約7,000人の応募者のなかから最終選考まで進出。そして、アーティスト“ふみの”として、ちゃんみなが主宰するセルフプロデュース型レーベル「NO LABEL ARTISTS」の第1弾アーティストデビューした彼女。

本楽曲は、テレビ朝日系木曜ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』主題歌として書き下ろされた一曲で、“正義”の裏に潜む危うさや、人間の内面に存在する矛盾、善悪の境界の曖昧さが描かれている。

今回公開されたパフォーマンスビデオは、そんな彼女の声の魅力を存分に引き出した映像となっている。趣のある洋館をステージに、ピアノの生演奏とふみのの歌声が織りなす特別な空間で、ふみのの表情や佇まい、楽曲に込められた感情を丁寧に映し出している。

また、壮大なアレンジで構成した原曲とは異なり、本映像ではピアノの音色と歌声でシンプルに楽曲の世界観を表現。ひとつひとつの言葉やメロディがより鮮明に響き、「よくあるはなし」が持つあらたな魅力を感じられる映像に仕上がった。

楽曲をリリースし、ドラマ全9話放送を経て、公開される本映像。「よくあるはなし」をあらたな角度から味わえる作品として、ふみのの歌声と表現力を改めて堪能できる。

デビューからわずか数ヵ月で多くのリスナーの心を掴み、着実に支持を広げ続けるふみの。あらたな魅力をまとった「よくあるはなし」にも注目だ。

■リリース情報

2026.05.08 ON SALE

DIGITAL SINGLE「よくあるはなし」

https://lnk.to/fumino_yh

■関連リンク

『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』番組サイト

https://www.tv-asahi.co.jp/mikaiketsu03/

ふみの OFFICIAL SITE

http://fumino.b-rave.tokyo/