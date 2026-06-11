中野英雄、“Vシネ”共演したガッツ石松さん追悼 「いつもユニークな会話で撮影現場を盛り上げていましたね」人柄にじむエピソード明かす
元プロボクサーでタレントのガッツ石松さんが2日、肺炎のため死去した。76歳。この訃報を受け、映画共演などで親交のあった俳優・中野英雄（61）が11日に自身のインスタグラムを更新し、写真を添え追悼した。
【親子写真】ガッツ石松さん、愛娘・鈴木佑季との仲良しショット
ガッツさんは1949年栃木県生まれ。66年、プロボクシングデビューした。74年には、WBC世界ライト級チャンピオンに（連続5度防衛）。全成績は51戦31勝（17KO）14敗6分。78年3月に引退後、芸能界に転身。タレント、俳優として活躍した。
中野は俳優として石松さんと共演し、人気Vシネマシリーズ『首領への道』、映画『下町任侠伝 鷹2』などで現場を共にした。
投稿では「ガッツさん 1990年の日本テレビ『火の用心]で初めて共演しましたね」とドラマでの初共演を振り返りながら、「その後も可愛がって頂き有難う御座いました、いつもユニークな会話で撮影現場を盛り上げていましたね 素敵なチャンピオンでした」と石松さんの人柄がにじむエピソードを紹介。「ご冥福をお祈り致します」と結んだ。
【親子写真】ガッツ石松さん、愛娘・鈴木佑季との仲良しショット
ガッツさんは1949年栃木県生まれ。66年、プロボクシングデビューした。74年には、WBC世界ライト級チャンピオンに（連続5度防衛）。全成績は51戦31勝（17KO）14敗6分。78年3月に引退後、芸能界に転身。タレント、俳優として活躍した。
投稿では「ガッツさん 1990年の日本テレビ『火の用心]で初めて共演しましたね」とドラマでの初共演を振り返りながら、「その後も可愛がって頂き有難う御座いました、いつもユニークな会話で撮影現場を盛り上げていましたね 素敵なチャンピオンでした」と石松さんの人柄がにじむエピソードを紹介。「ご冥福をお祈り致します」と結んだ。