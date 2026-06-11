【6月11日の契約情報】宇都宮がベテラン3選手の去就公開…帰化選手の競技復帰やドラフト外選手のプロ入りも発表

6月11日、Bリーグ所属クラブが、9月に開幕する2026－27シーズンへ向けて契約情報を発表した。

宇都宮ブレックスは遠藤祐亮、渡邉裕規、鵤誠司のベテラン3選手との契約継続を発表。連日の契約情報公開により、これで同チームで去就を発表していない選手は田臥勇太、ギャビン・エドワーズ、アイザック・フォトゥの3名のみとなった。

35歳のベテランポイントガードである鈴木達也は、2015－16シーズン以来となるバンビシャス奈良復帰が決定。5月に大阪エヴェッサとの契約満了が発表された際、クラブは交渉継続の意向を示していたが、最終的には退団、移籍する形となった、

広島ドラゴンフライズは、帰化選手としての短期契約終了後にサポートコーチとしてチームに残っていた小寺ハミルトンゲイリーが、香川ファイブアローズで選手として復帰することを発表。そのほか、ジャンバルボ海斗や佐古竜誠といった「B.LEAGUE DRAFT 2026」で指名漏れとなった選手も2026－27シーズンの契約が発表され、それぞれB.LEAGUE ONE参入クラブでプロ1年目を迎えることが決まった。

6月11日に発表されたBリーグ契約情報は以下のとおり。

◆■6月11日のBリーグ契約情報

＜選手＞



久岡幸太郎（茨城／契約継続）



遠藤祐亮（宇都宮／契約継続）



渡邉裕規（宇都宮／契約継続）



鵤誠司（宇都宮／契約継続）



田中晴瑛（富山／契約継続）



兪龍海（三遠／横浜BCから期限付移籍）



ジャンバルボ海斗（静岡／新規契約）



鈴木達也（奈良／大阪から移籍）



谷口光貴（福岡／横浜BCから期限付移籍）



山本翔太（熊本／契約継続）



大金広弥（八王子／契約継続）



町井丈太（立川／契約継続）



蒔苗勇人（立川／契約継続）



大粼翔太（立川／契約継続）



小寺ハミルトンゲイリー（香川／新規契約）



佐古竜誠（香川／広島から移籍）



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クエンティン・ミロラ・ブラウン（千葉J／契約満了）

＜スタッフ＞



ロイ・ラナ（名古屋D HC／新規契約）



稲垣敦（千葉J AC／契約継続）



佐藤優樹（新潟AC／契約継続）