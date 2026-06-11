【トップチーム】

アベル・モウレロ・ロペス氏が2026/27シーズンのFC今治トップチームの監督に就任することとなりましたのでお知らせいたします。



モウレロ新監督コメント️



FC今治の皆さん、こんにちは!… pic.twitter.com/2JUDTES1k9