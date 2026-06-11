「久保建英」がインスタで披露した「GLC」との2ショット

2026年6月11日に開幕したサッカーワールドカップ（W杯）北中米大会、同大会に参戦する日本代表選手の動向に注目が集まっています。出場選手のひとりである久保建英選手は、過去に自身のインスタグラムで高級外車と並ぶ姿を投稿し、ファンの間でも注目を集めました。どのようなモデルが映っていたのでしょうか。

映っていたのはメルセデス・ベンツのSUV「GLC」です。

【画像】超カッコイイ！ 「久保建英」×「高級SUV」を画像で見る！

GLCは2015年に初代が登場し、現行型は2023年3月に発表された2代目モデルです。

全長4720-4725mm×全幅1890−1920mm×全高1640mm、ホイールベース2890mmというボディサイズを持ち、5名乗車のミドルサイズSUVとして取り回しと積載性のバランスに優れたパッケージとなっています。

外観は、無駄なラインをそぎ落としたシンプルな造形を基調に、流れるようなプロポーションが特徴。フロントには「スターパターン」をあしらった大型グリルが配置され、シャープなライト類と相まって引き締まった印象を与えています。

車内は視界が高く広く、SUVらしい開放感を備えています。大型の液晶メーターと縦型タッチスクリーンを中心に、水平基調のデザインで落ち着いた空間を実現しています。

パワートレインは直列4気筒2リッターディーゼルターボにマイルドハイブリッドを組み合わせた仕様を中心に構成され、9速ATと四輪駆動を採用。エンジン単体で197PSを発揮し、WLTCモード最大18.1km／Lの燃費性能を実現しています。

安全面では、メルセデス・ベンツの先進運転支援システム「インテリジェントドライブ」を標準搭載し、快適性と安全性を高めています。

価格（税込）は829万円からとなっています。

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2025年7月17日には、久保選手が自身のインスタグラムに「今年も日本のオフはGLCをお借りしました！」と投稿し、白いボディのGLCを背景に黒いジャケットとパンツでクールに決めた1枚を公開しています。

写真には、落ち着いた色味のコーディネートと端正な立ち姿が収められ、オフのひとときを過ごす久保選手の雰囲気が伝わる内容となっていました。

投稿を見たユーザーからは、「かっこよすぎ」「久保選手めっちゃカッコイイ」「ほんとにほんとに久保選手大好きです」「ゆっくり休んでくださいね」など、称賛や労いの声が多く寄せられていました。

W杯を控えるなか、プレーだけでなく、こうしたクルマとのショットにも注目が集まりそうです。