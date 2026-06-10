トヨタ「ライズ」最上級グレードとは

トヨタのSUVラインナップにおいて、最もコンパクトなサイズでありながら絶大な人気を集めているのが「ライズ」です。

2025年度（2025年4月から2026年3月）の乗用車ブランド通称名別順位において、10万7275台という高い販売台数を記録しました。これはトヨタの登録車のなかで3番目に売れている車種となっており、同社の主力モデルの一翼を担っています。

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ライズは2019年に登場した5ナンバーサイズのコンパクトSUVです。ダイハツ「ロッキー」のOEM車として開発され、日本の道路環境にマッチした取り回しの良さと、SUVらしい力強さを兼ね備えているのが特徴です。

セグメントとしてはコンパクトSUVに属しており、週末のレジャーから日常の買い物までアクティブにこなしたいという層から高い需要があります。

ダイハツの新世代クルマづくり「DNGA」がコンパクトカーとして初めて取り入れられました。軽量かつ高剛性なボディと優れた操縦安定性が追求されています。

発売当初のモデルは、全長3995mm×全幅1695mm×全高1620mm、ホイールベース2525mmというサイズで登場しました。

パワートレインには1.0リッターターボエンジンと、スプリットギアを組み込んだD-CVTが採用され、1.5リッタークラス相当のトルクによる力強い走りと低燃費を両立。

その後、2021年には新開発の1.2リッターハイブリッドシステム「e-SMARTハイブリッド」が導入され、100％モーター駆動によるレスポンスの良い加速と優れた低燃費性能が加わっています。

それにあわせてガソリン2WD車のエンジンも1.2リッターエンジンに変更。

直近では2024年11月に一部改良が実施されました。この改良では法規対応としてリアのコーナーセンサーが2個から4個へと増設されたほか、メーター内にセンサーの作動状況を表示する機能が追加され、後退時の安全性が高められています。

現在のグレード展開は、機能を厳選した「X」、スタイリッシュな装備の「G」、そしてデザインも安全性も極めた最上級の「Z」で構成されています。

そのなかでも、シリーズの頂点に位置するのがハイブリッドシステムを搭載した「Z（2WD）」です。

エクステリアでは、ハイブリッド車専用となる17インチアルミホイールが設定されています。切削光輝とブラック塗装を施した5穴仕様のホイールが足元を引き締めています。

さらに、LEDヘッドランプにはオートレベリング機能が備わるほか、右左折時に流れるように点灯する「LEDフロントシーケンシャルターンランプ」が採用され、最上級モデルに相応しい先進性が演出されました。

インテリアも豪華な仕立てとなっており、本革巻きのステアリングホイールやシフトノブを標準装備。シートにはレッドパイピングが施されたファブリックシートが採用され、上質感と遊び心が表現されています。

また、メーターパネルにはLEDデジタルスピードメーターと7インチTFTカラー液晶ディスプレイが備わり、4つのパターンから好みの表示を選択可能です。

パワートレインは、発電専用の1.2リッターエンジンと駆動用モーターを組み合わせたシリーズハイブリッド方式を採用。WLTCモード燃費は28km／Lです。

アクセル操作のみで車速をコントロールできる「スマートペダル（S-PDL）」も搭載され、軽快な走行フィールを楽しめます。

安全機能も充実しており、全車速追従機能付アダプティブクルーズコントロール（ACC）には、電動パーキングブレーキの採用により停止保持機能が追加されました。

ライズ「Z（ハイブリッド車 2WD）」の価格（消費税込）は244万2000円です。

エントリーモデルであるX（ガソリン車 2WD）の180万700円と比較すると約65万円の差がありますが、圧倒的な燃費性能と豪華な専用装備を考慮すれば、非常に満足度の高い一台といえます。