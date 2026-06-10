ゼッテリア『夏バーガーフェア』開催へ「あなたはどちらの夏気分？」【期間限定で4種発売】
ハンバーガーショップ「ゼッテリア」は17日から期間限定で『夏バーガーフェア』を開催し、「ニンニク牛カルビバーガー」など全4商品を発売する。
【写真】ボリューム満点！ゼッテリア 「夏バーガーフェア」試食レポ
今回のフェアでは、濃厚な牛カルビの味わいを楽しめる“ガツンと系”と、日向夏の爽やかな酸味が特徴の“さっぱり系”を展開。気分や好みに合わせて選べるラインアップで、夏の食シーンを彩る。
目玉商品の「ニンニク牛カルビバーガー」は、ビーフ100％パティに甘辛い特製カルビソースで味付けした牛カルビ肉を重ね、ホクホクの揚げニンニクとシャキシャキ食感のニンニクの芽をトッピング。旨辛ソースやレタス、マヨネーズとともにバンズで挟み、スタミナ満点の味わいに仕上げた。価格は620円。
一方、「日向夏タルタルチキンバーガー」は、店内で衣付けして揚げたBIGチキンに、日向夏果汁を使用した特製ソースを合わせた一品。タルタルソースや日向夏ピールも加え、爽やかな酸味とほのかな苦みが楽しめる。価格は590円。
そのほか、牛カルビを主役にした「牛カルビバーガー」、えびパティに日向夏ソースを組み合わせた「日向夏タルタルえびバーガー」もそれぞれ590円で販売する。
販売期間は7月中旬までを予定。全国の一部店舗を除く約270店舗で取り扱う。なくなり次第終了となる。
【写真】ボリューム満点！ゼッテリア 「夏バーガーフェア」試食レポ
今回のフェアでは、濃厚な牛カルビの味わいを楽しめる“ガツンと系”と、日向夏の爽やかな酸味が特徴の“さっぱり系”を展開。気分や好みに合わせて選べるラインアップで、夏の食シーンを彩る。
目玉商品の「ニンニク牛カルビバーガー」は、ビーフ100％パティに甘辛い特製カルビソースで味付けした牛カルビ肉を重ね、ホクホクの揚げニンニクとシャキシャキ食感のニンニクの芽をトッピング。旨辛ソースやレタス、マヨネーズとともにバンズで挟み、スタミナ満点の味わいに仕上げた。価格は620円。
そのほか、牛カルビを主役にした「牛カルビバーガー」、えびパティに日向夏ソースを組み合わせた「日向夏タルタルえびバーガー」もそれぞれ590円で販売する。
販売期間は7月中旬までを予定。全国の一部店舗を除く約270店舗で取り扱う。なくなり次第終了となる。