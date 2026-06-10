「マジでお美しい」中川安奈、黒ワンピで圧巻ボディライン披露！ 「ギロッポンが似合う女だな笑」
元NHKアナウンサーで現在はフリーアナウンサーとして活動する中川安奈さんは6月9日、自身のX（旧Twitter）を更新。圧巻のスタイルが際立つワンピース姿を公開しました。
【写真】中川安奈の圧巻スタイル
コメントや引用リポストでは「六本木の雰囲気がすごく似合います」「いつもばりきれい可愛いですねっ」「ギロッポンが似合う女だな笑」「凜として…」「NHKの枠におさまらない安奈さんの美貌」「綺麗！」「マジでお美しい」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】中川安奈の圧巻スタイル
「六本木の雰囲気がすごく似合います」中川さんは「六本木でお仕事でした」とつづり、3枚の写真を投稿。黒いワンピースを身にまとい、ポーズを取っています。ぴったりとしたデザインで、ボディラインが強調されています。とても美しく、魅力的です。
美しい姿を多数披露自身のInstagramで、美しい姿を多数披露している中川さん。5日に公開した私服ショットでも、スタイルの良さが際立っています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)