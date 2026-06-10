元NHKアナウンサーで現在はフリーアナウンサーとして活動する中川安奈さんは6月9日、自身のXを更新。圧巻のスタイルを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：中川安奈さん公式Xより）

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元NHKアナウンサーで現在はフリーアナウンサーとして活動する中川安奈さんは6月9日、自身のX（旧Twitter）を更新。圧巻のスタイルが際立つワンピース姿を公開しました。

【写真】中川安奈の圧巻スタイル

「六本木の雰囲気がすごく似合います」

中川さんは「六本木でお仕事でした」とつづり、3枚の写真を投稿。黒いワンピースを身にまとい、ポーズを取っています。ぴったりとしたデザインで、ボディラインが強調されています。とても美しく、魅力的です。

コメントや引用リポストでは「六本木の雰囲気がすごく似合います」「いつもばりきれい可愛いですねっ」「ギロッポンが似合う女だな笑」「凜として…」「NHKの枠におさまらない安奈さんの美貌」「綺麗！」「マジでお美しい」と、絶賛の声が寄せられました。

美しい姿を多数披露

自身のInstagramで、美しい姿を多数披露している中川さん。5日に公開した私服ショットでも、スタイルの良さが際立っています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。

(文:多町野 望)