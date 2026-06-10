セリアのリングフック、家中どこでも使える“神活用術5選”に「目から鱗」の声
便利なライフハックを発信している、じみー（＠jimmy_no_kurashi）さんが10日までに自身のインスタグラムを更新。セリアのアイテムを使った「リングフックの活用術」を紹介した。
じみーさんは「セリアで購入できるリングフックの活用術をまとめました」「いろんな場所で使いやすいです」とコメントを添え、動画を投稿。使用したのはセリアの『かもいリングフッククリア』。動画内では、以下のアイデア5選を公開した。
１、リングフックを2つキッチンカウンターにつけて、つっぱり棒を通せば、ふきんやスプレーボトルをかけられる
２、リングを横につけると、ちょい置きもできる
３、お風呂につければ、簡単に干すスペースが増やせる
４、玄関につければ、ダスタや帽子のちょい置きができて
５、おもちゃ棚につければ、図鑑のペンがピッタリ入るから、もうなくさない
この投稿に、コメント欄では「目から鱗」といった、1つのアイテムを家中で使い倒す画期的なアイデアに感心する声が寄せられた。
30代の夫婦と2歳の娘の3人家族で、クスッと笑える家族の日常も届けているじみーさん。車オタクで板金工である夫の推しアイテムや、建売住宅のDIY、育児も家事も楽しむための「本当に使える暮らしの工夫」「知って得するライフハックと便利グッズ」を多数発信している。
じみーさんは「セリアで購入できるリングフックの活用術をまとめました」「いろんな場所で使いやすいです」とコメントを添え、動画を投稿。使用したのはセリアの『かもいリングフッククリア』。動画内では、以下のアイデア5選を公開した。
２、リングを横につけると、ちょい置きもできる
３、お風呂につければ、簡単に干すスペースが増やせる
４、玄関につければ、ダスタや帽子のちょい置きができて
５、おもちゃ棚につければ、図鑑のペンがピッタリ入るから、もうなくさない
この投稿に、コメント欄では「目から鱗」といった、1つのアイテムを家中で使い倒す画期的なアイデアに感心する声が寄せられた。
30代の夫婦と2歳の娘の3人家族で、クスッと笑える家族の日常も届けているじみーさん。車オタクで板金工である夫の推しアイテムや、建売住宅のDIY、育児も家事も楽しむための「本当に使える暮らしの工夫」「知って得するライフハックと便利グッズ」を多数発信している。