藤原竜也がカムバック！ 映画『カイジ 人生リベンジゲーム』ティザービジュアル＆特報映像解禁
藤原竜也が主演する映画『カイジ 人生リベンジゲーム』が、2027年1月29日より公開されることが決まった。併せて、ティザービジュアルと特報映像が解禁となった。
【動画】“カイジ”藤原竜也が帰ってきた！ 映画『カイジ 人生リベンジゲーム』特報
福本伸行による漫画『カイジ』の実写映画化4作目となる本作。“国民的クズ”カイジ最後の戦いを描いた前作『カイジ ファイナルゲーム』から7年。再び藤原竜也ふんする“カイジ”が、スクリーンに帰還する。さらに制作を手掛けるスタッフ陣には、『カイジ』シリーズの監督・佐藤東弥、「ガリレオ」シリーズや「名探偵コナン」などジャンルの垣根を越えた活躍を見せる音楽・菅野祐悟と、シリーズを支えたメンバーが再集結した。
今回描かれるのは、シリーズ史上最大級ともいえる“カイジvs帝愛”の新たな死闘。さらに最新技術をフル活用しアップデートされた鉄骨渡りや原作のエピソードを元にしたゲームも登場。極限状態のなかで暴かれていく人間の本性、欲望、希望、そのすべてを背負い、“カイジ”が再び命を懸けたゲームに挑む。
さらにカイジの“敵”として、原作でも圧倒的な人気を誇る、帝愛会長の息子・兵藤和也が登場する。持つ者として生まれた“二世”である和也と、何も持たざる者としてはい上がってきたカイジ。その対比は、“親ガチャ”という言葉が生まれた現代において、よりリアルで突き刺さるテーマを描き出す。
制作決定にあたり、主演の藤原竜也は「7年ぶりに『カイジ』の世界へ戻ってきましたが、福本先生のアイディアや脚本も含め、カイジならではの世界観が、今の時代にも通じる非常に楽しいエンターテインメント作品になっていると感じています」と気合十分。さらに「今回はいくつかゲームが出てきますが、どのシーンもとにかく大変で、監督・スタッフ、そして演じている我々も、出口の見えないような戦いの連続でした」と過酷な新作撮影を振り返った。
原作者であり、本作に脚本協力として参加している福本伸行は、カイジ復活に際し「【3】でファイナルって謳っちゃったよなって思ったけれど。すいません。また、やります！やらせて下さい！」と言いつつ、「そろそろ観たくありませんか？藤原竜也のカイジ。 観たいですよね？ 観れます！」と藤原竜也への圧倒的な期待を寄せた。
佐藤東弥監督は「これで最後という気持ちで作ったファイナルゲームの後に、4作目を作ると聞いて飛び上がらんばかりに喜びました。いや、実際に飛び上がりました」と製作が決まった際の喜びを語り、「藤原竜也カイジとの再会、そして新しい登場人物、新ゲームなど楽しい事がいっぱい詰まった4作目を、1日も早くお届けすべく、現在仕上げを頑張っています。どうぞご期待ください！」と本作への意気込みを語った。
ティザーポスターには、「ただいま、クズの皆様」という印象的なコピーとともに、まるで鉄骨の上にたたずんでいるかのようなカイジの姿が映し出されている。
超特報映像では、かつての熱狂を呼び起こしながら、“ざわ…ざわ…”とした緊張感とともに、藤原扮するカイジの近影も登場し、新たな物語の幕開けを予感させる。
映画『カイジ 人生リベンジゲーム』は、2027年1月29日より公開。
※藤原竜也、原作・福本伸行らのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
●藤原竜也（伊藤カイジ役）
あっという間だったのか、長かったのかわからないですが、非常に熱い時間を過ごしました。今回はいくつかゲームが出てきますが、どのシーンもとにかく大変で、監督・スタッフ、そして演じている我々も、出口の見えないような戦いの連続でした。ただ、その分見せ場がたくさん詰まっていますし、見どころに溢れた作品になっていると思います。
7年ぶりに『カイジ』の世界へ戻ってきましたが、福本先生のアイディアや脚本も含め、カイジならではの世界観が、今の時代にも通じる非常に楽しいエンターテインメント作品になっていると感じています。さらに、CGやVFXなど技術面も進化しているので、監督やCGチームが“リアルな鉄骨渡り”の世界をどう作り上げてくれるのか、完成が今からとても楽しみです。きっと皆さんに満足していただける作品になっていると思いますので、ぜひ劇場でご覧いただけたら嬉しいです。
■原作・福本伸行
また「カイジ4」をやりましょうという話は、「カイジ３」が終わってから、まぁ割とすぐありました。
でも、「3」でファイナルって謳っちゃったよなって思ったけれど。
すいません。また、やります！
やらせて下さい！
で、まずは脚本。脚本家の山口さんと、意見交換しながら、煮詰めていきました。
今回の「カイジ4」には、僕がマンガで描いてきたいろいろなゲーム、勝負が、上手く盛り込まれています。
それを、リアルカイジである藤原竜也さんが、映像というステージで、生き生きと、具現化してくれてます！
そろそろ観たくありませんか？
藤原竜也のカイジ。 観たいですよね？ 観れます！
是非、皆さん，映画館で、目撃、堪能して下さい！
■佐藤東弥監督
これで最後という気持ちで作ったファイナルゲームの後に、4作目を作ると聞いて飛び上がらんばかりに喜びました。いや、実際に飛び上がりました。4作目といえば、『ゴジラ』でいえば『モスラ対ゴジラ』、『仁義なき戦い』で言えば『頂上作戦』です。どちらもシリーズ屈指の名作です。これはなんとしてもシリーズ最高の傑作にしなければなりません。藤原竜也カイジとの再会、そして新しい登場人物、新ゲームなど楽しい事がいっぱい詰まった4作目を、1日も早くお届けすべく、現在仕上げを頑張っています。どうぞご期待ください！
【動画】“カイジ”藤原竜也が帰ってきた！ 映画『カイジ 人生リベンジゲーム』特報
福本伸行による漫画『カイジ』の実写映画化4作目となる本作。“国民的クズ”カイジ最後の戦いを描いた前作『カイジ ファイナルゲーム』から7年。再び藤原竜也ふんする“カイジ”が、スクリーンに帰還する。さらに制作を手掛けるスタッフ陣には、『カイジ』シリーズの監督・佐藤東弥、「ガリレオ」シリーズや「名探偵コナン」などジャンルの垣根を越えた活躍を見せる音楽・菅野祐悟と、シリーズを支えたメンバーが再集結した。
さらにカイジの“敵”として、原作でも圧倒的な人気を誇る、帝愛会長の息子・兵藤和也が登場する。持つ者として生まれた“二世”である和也と、何も持たざる者としてはい上がってきたカイジ。その対比は、“親ガチャ”という言葉が生まれた現代において、よりリアルで突き刺さるテーマを描き出す。
制作決定にあたり、主演の藤原竜也は「7年ぶりに『カイジ』の世界へ戻ってきましたが、福本先生のアイディアや脚本も含め、カイジならではの世界観が、今の時代にも通じる非常に楽しいエンターテインメント作品になっていると感じています」と気合十分。さらに「今回はいくつかゲームが出てきますが、どのシーンもとにかく大変で、監督・スタッフ、そして演じている我々も、出口の見えないような戦いの連続でした」と過酷な新作撮影を振り返った。
原作者であり、本作に脚本協力として参加している福本伸行は、カイジ復活に際し「【3】でファイナルって謳っちゃったよなって思ったけれど。すいません。また、やります！やらせて下さい！」と言いつつ、「そろそろ観たくありませんか？藤原竜也のカイジ。 観たいですよね？ 観れます！」と藤原竜也への圧倒的な期待を寄せた。
佐藤東弥監督は「これで最後という気持ちで作ったファイナルゲームの後に、4作目を作ると聞いて飛び上がらんばかりに喜びました。いや、実際に飛び上がりました」と製作が決まった際の喜びを語り、「藤原竜也カイジとの再会、そして新しい登場人物、新ゲームなど楽しい事がいっぱい詰まった4作目を、1日も早くお届けすべく、現在仕上げを頑張っています。どうぞご期待ください！」と本作への意気込みを語った。
ティザーポスターには、「ただいま、クズの皆様」という印象的なコピーとともに、まるで鉄骨の上にたたずんでいるかのようなカイジの姿が映し出されている。
超特報映像では、かつての熱狂を呼び起こしながら、“ざわ…ざわ…”とした緊張感とともに、藤原扮するカイジの近影も登場し、新たな物語の幕開けを予感させる。
映画『カイジ 人生リベンジゲーム』は、2027年1月29日より公開。
※藤原竜也、原作・福本伸行らのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
●藤原竜也（伊藤カイジ役）
あっという間だったのか、長かったのかわからないですが、非常に熱い時間を過ごしました。今回はいくつかゲームが出てきますが、どのシーンもとにかく大変で、監督・スタッフ、そして演じている我々も、出口の見えないような戦いの連続でした。ただ、その分見せ場がたくさん詰まっていますし、見どころに溢れた作品になっていると思います。
7年ぶりに『カイジ』の世界へ戻ってきましたが、福本先生のアイディアや脚本も含め、カイジならではの世界観が、今の時代にも通じる非常に楽しいエンターテインメント作品になっていると感じています。さらに、CGやVFXなど技術面も進化しているので、監督やCGチームが“リアルな鉄骨渡り”の世界をどう作り上げてくれるのか、完成が今からとても楽しみです。きっと皆さんに満足していただける作品になっていると思いますので、ぜひ劇場でご覧いただけたら嬉しいです。
■原作・福本伸行
また「カイジ4」をやりましょうという話は、「カイジ３」が終わってから、まぁ割とすぐありました。
でも、「3」でファイナルって謳っちゃったよなって思ったけれど。
すいません。また、やります！
やらせて下さい！
で、まずは脚本。脚本家の山口さんと、意見交換しながら、煮詰めていきました。
今回の「カイジ4」には、僕がマンガで描いてきたいろいろなゲーム、勝負が、上手く盛り込まれています。
それを、リアルカイジである藤原竜也さんが、映像というステージで、生き生きと、具現化してくれてます！
そろそろ観たくありませんか？
藤原竜也のカイジ。 観たいですよね？ 観れます！
是非、皆さん，映画館で、目撃、堪能して下さい！
■佐藤東弥監督
これで最後という気持ちで作ったファイナルゲームの後に、4作目を作ると聞いて飛び上がらんばかりに喜びました。いや、実際に飛び上がりました。4作目といえば、『ゴジラ』でいえば『モスラ対ゴジラ』、『仁義なき戦い』で言えば『頂上作戦』です。どちらもシリーズ屈指の名作です。これはなんとしてもシリーズ最高の傑作にしなければなりません。藤原竜也カイジとの再会、そして新しい登場人物、新ゲームなど楽しい事がいっぱい詰まった4作目を、1日も早くお届けすべく、現在仕上げを頑張っています。どうぞご期待ください！