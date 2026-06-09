美人クリエイター、『同棲はじめました』と報告「アンチを嘲笑うようなタイトル」「わいが同棲したい」
美人クリエイター、『同棲はじめました』と報告「アンチを嘲笑うようなタイトル」「わいが同棲したい」
クリエイターで俳優の新田さちかさんは6月8日、自身のYouTubeに動画を公開。『同棲はじめました』と報告し、話題となっています。
【画像】『同棲はじめました』と報告した新田さちか
「やっぱ好きなタイプとかも」新田さんは『【同棲はじめました】リアルな私生活』と題した動画を公開。2匹の保護猫「こんぶ」ちゃんと「いそ」くんを、実家から一時的に預かることになったことを明かしました。キャットタワーやミニハウスなど、さまざまなグッズを組み立てたり開封したりして“同棲”の準備を進める新田さん。猫たちとたわむれるかわいらしい様子も見ることができます。
ファンからは「みんなかわいいです！」「さちかちゃんのネコ様関係、心待ちにしてました」「とても素敵で心温まる動画」「アンチを嘲笑うようなタイトル強くて好き」「わいが同棲したい」「やっぱ好きなタイプとかも猫好きな人なのかなー」などの声が寄せられました。
「10ヶ月ほど前から3人(3匹？)暮らしをしております」また同日、新田さんは自身のInstagramも更新。「改めて…実は、10ヶ月ほど前から3人(3匹？)暮らしをしております」と「こんぶ」「いそ」と生活していることを報告しました。猫との暮らしについてや、保護猫を飼うという選択肢についてもつづっているので、気になった人はチェックしてみてくださいね。(文:堀井 ユウ)
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