「瞬足」とGogle Chromeのコラボシューズをプレゼント。4月1日の架空コラボが実現、イラストコンテストで
【くろーむブースター】 キャンペーン期間：6月16日まで
アキレスは、4月1日にGoogleと架空コラボ商品として発表した「くろーむブースター」を実際に製品化、6月9日から16日の期間で25人に進呈する。
サイズは21センチ限定。Google JapanとAchilles Shoes公式Xアカウントをフォローした上、Google Chromeのキャラクター「くろーむ」が一生懸命走るイラストを描いてハッシュタグ「瞬足くろーむプレゼントキャンペーン」、「ブラウザで差をつけろ」を付加した上で引用リポストしたユーザーが対象となる。応募者から選考を実施し、対象となる25人を決定する。
本製品はGoogle Chromeのアイコンを象徴するレッド、イエロ－、グリーン、ブルーの4色を配置し、「瞬足」ファイヤーブースターシリーズの左右非対称ソールにGoogle Chromeの世界観を落とし込んだ一足としている。「くろーむ」の可愛らしい姿があしらわれており、ファンにはうれしい製品といえそうだ。
元となったChromeの配色図。伸びた指示棒が手足や角のように見えると話題になった
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