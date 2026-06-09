アキレスは、4月1日にGoogleと架空コラボ商品として発表した「くろーむブースター」を実際に製品化、6月9日から16日の期間で25人に進呈する。

サイズは21センチ限定。Google JapanとAchilles Shoes公式Xアカウントをフォローした上、Google Chromeのキャラクター「くろーむ」が一生懸命走るイラストを描いてハッシュタグ「瞬足くろーむプレゼントキャンペーン」、「ブラウザで差をつけろ」を付加した上で引用リポストしたユーザーが対象となる。応募者から選考を実施し、対象となる25人を決定する。

本製品はGoogle Chromeのアイコンを象徴するレッド、イエロ－、グリーン、ブルーの4色を配置し、「瞬足」ファイヤーブースターシリーズの左右非対称ソールにGoogle Chromeの世界観を落とし込んだ一足としている。「くろーむ」の可愛らしい姿があしらわれており、ファンにはうれしい製品といえそうだ。

元となったChromeの配色図。伸びた指示棒が手足や角のように見えると話題になった

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