サンリオの個性豊かな“うさぎ”キャラクターたちによる新ユニット「Cheeristails(チアリステイルズ)」が始動！

「マロンクリーム」「ウサハナ」「ウィッシュミーメル」「ぼんぼんりぼん」がユニットを結成し、公式X開設・オリジナルテーマソング制作・ユニット初のグッズ発売も実施されます☆

サンリオ「Cheeristails(チアリステイルズ)」デビュー

結成日：2026年6月9日(火)

特設ページ：https://www.sanrio.co.jp/news/etc/ct-cheeristails-debut-20260609/

サンリオが「マロンクリーム」「ウサハナ」「ウィッシュミーメル」「ぼんぼんりぼん」の4キャラクターによる新ユニット「Cheeristails(チアリステイルズ)」 を始動されることを発表。

「チアリステイルズ」は、1980年代から2010年代にかけてデビューし、世代を超えて愛されてきたサンリオの“うさぎ”4キャラクターで結成した新ユニットです。

ユニット名は、応援を意味する「Cheer」、“〜する人”を表す「-ist」、しっぽを意味する「tails」を組み合わせた造語で、「tails」には物語を意味する「tales」の響きも重ねています。

それぞれ違った魅力を持つ4キャラクターが、自分らしく進むための“いっぽ”を応援し、“チアリストたちの物語”を紡いでいくという意味が込められています。

コンセプトは「4つのしっぽと一緒にいっぽ」

自分らしさに迷ったり、日々の中で悩みを抱える人たちに寄り添い、自分らしさを大切にしながら前に進む“いっぽ”を応援します。

ユニット始動にあわせて「チアリステイルズ」の公式Xアカウントを開設。

また、オリジナルテーマソングの制作や、「月刊 いちご新聞」での特集も予定されています。

さらに、「サンリオフェス2026 in みなとみらい」での特設ブースの展開やステージ出演、本ユニット初となるサンリオオリジナルグッズの発売も決定。

デジタル・紙面・リアルイベント・グッズ展開を通じて「チアリステイルズ」の魅力を多角的届けられるので、今後の展開にも注目です☆

「チアリステイルズ」とは？

個性豊かな“うさぎ”4キャラクターからなるサンリオキャラクターユニット「チアリステイルズ」

「マロンクリーム」「ウサハナ」「ウィッシュミーメル」「ぼんぼんりぼん」により結成されました。

マロンクリーム プロフィール

デビュー年：1985年

お誕生日：5月31日

フランスのパリの郊外で生まれたうさぎの女のコ「マロンクリーム」

お菓子作りや手芸が得意で、とってもオシャレさんな「マロンクリーム」は、どんな時でも明るくて前向きな性格をしています。

ウサハナ プロフィール

デビュー年：2000年

お誕生日：8月7日

夏が大好きな元気なうさぎの女のコ「ウサハナ」

ちょっぴりカーブした長い耳とつぶらな青いヒトミがチャームポイントです。

ウィッシュミーメル プロフィール

デビュー年：2010年

お誕生日：9月20日

フランスからやってきたうさぎの女のコ「ウィッシュミーメル」

ちょっぴりとぼけているけど素直でやさしい心の持ち主で、虹色のしっぽがチャームポイントです。

ぼんぼんりぼん プロフィール

デビュー年：2012年

お誕生日：8月8日

おしゃれが大好きなピンクのうさぎ「ぼんぼんりぼん」

大好きなママが作ってくれた大きなリボンがチャームポイントです。

ユニット結成背景

「自分らしさ」や「好き」という気持ちを大切にしながら、自由に表現を楽しむ--そんな価値観が、いま改めて注目されています。

こうした中、トレンドや一つの価値観にとらわれず、それぞれの個性や「好き」の気持ちを大切にするキャラクターたちが、誰かの背中を押す存在になれたらとの思いから「マロンクリーム」「ウサハナ」「ウィッシュミーメル」「ぼんぼんりぼん」の4キャラクターによる新たなユニットが結成されました。

4キャラクターは1980年代から2010年代にかけてデビューし、幅広い年代に親しまれてきました。

それぞれが変わらず持ち続けている「自分らしさ」も大きな魅力です。

今後はユニットとしての様々な展開を通じて、一人ひとりの気持ちに寄り添いながら、一緒に歩み続ける存在となることを目指します。

コンセプト：4つのしっぽと一緒にいっぽ

たくさんの選択肢の前で、悩んでしまったとき。

自分らしく進みたいのに、うまくいかないとき。

そんなときは、隣を見てみて。

そこにはきっと、チアリステイルズがいる。

お耳の形も、しっぽの色も、性格や悩みごともちがう4にん。

でもみんないつだって、前を向きたいあなたの味方。

ひとりじゃ難しいことも、 いっしょならきっと大丈夫だから。

さあ、いっぽ、踏み出してみない？

公式Xアカウント開設

URL：https://x.com/cheeristails

結成日の2026年6月9日にチアリステイルズの公式Xアカウントを開設。

「チアリステイルズ」結成の物語や、チアリステイルズの日常を通じて、4キャラクターの新たな魅力が届けられます。

また、グッズ・サービスに関する最新情報も随時お知らせ予定です。

チアリステイルズのオリジナルテーマソングの制作が決定

ユニット結成を記念し「チアリステイルズ」のオリジナルテーマソングを制作することが決定。

2026年6月27日・28日に「サンリオフェス2026 in みなとみらい」のライブステージにて、テーマソングに合わせたダンスパフォーマンスが初披露されます。

「いちご新聞8月号」より、ユニットストーリーを掲載

発売日：2026年6月10日(水)

「いちご新聞7月号」では「チアリステイルズ」結成発表ページを掲載。

7月10日発売の「いちご新聞8月号」では公式Xアカウントにて公開する「チアリステイルズ」結成物語のスペシャル版が掲載されるほか、9月号以降も「チアリステイルズ」に関するページが掲載されます。

2026年秋、チアリステイルズ初のサンリオオリジナルグッズを発売

ユニット結成を記念し、2026年秋にチアリステイルズ初となるサンリオオリジナルグッズの発売が決定。

発売日やグッズラインナップなどの詳細は、後日サンリオ公式ポータルサイトで発表されます。

「サンリオフェス2026 in みなとみらい」にチアリステイルズが登場！特設ブース＆お披露目ステージを実施

6月27日・28日の2日間「サンリオフェス2026 in みなとみらい」のメイン会場(「パシフィコ横浜 展示ホール」)にてチアリステイルズの特設ブースを展開。

ブースでは、ユニットコンセプトや各キャラクターのプロフィールを紹介する展示のほか、フォトスポットの設置、ノベルティの配付を予定しており、「チアリステイルズ」の世界観を会場で体感できます。

さらに両日夕方に行われるライブステージに「チアリステイルズ」が登場。

一人ひとりの想いが詰まったユニット衣装を初日に初お披露目するほか、ユニット初のオリジナルテーマソングも初披露し、楽曲に合わせたダンスパフォーマンスが披露されます。

4キャラクターの新たな“いっぽ”が楽しめるイベントです☆

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※画像はイメージです

※メイン会場への入場は事前抽選申込制で、申し込み受付は既に終了しています

※6月28日(日)のライブステージなどの模様は、サンリオ公式YouTubeアカウントにて生配信されます

「マロンクリーム」「ウサハナ」「ウィッシュミーメル」「ぼんぼんりぼん」の個性豊かな“うさぎ”4キャラクターからなるサンリオキャラクターユニット。

2026年6月9日より始動した、サンリオの新ユニット「Cheeristails(チアリステイルズ)」の紹介でした☆

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