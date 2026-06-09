NBAファイナル第3戦はスパーズが敵地で競り勝つ…ウェンバンヤマ32得点、ニックス追い上げ及ばず

6月9日（現地時間8日）、「NBAファイナル2026」第3戦がマディソン・スクエア・ガーデンで行われ、サンアントニオ・スパーズが115－111でニューヨーク・ニックスに勝利した。今シリーズ初白星を挙げたスパーズは、対戦成績を1勝2敗として第4戦に臨むことになった。

舞台をニューヨークへ移した第3戦。熱狂的なニックスファンが詰めかけるなか、連敗スタートのスパーズが先手を取った。ビクター・ウェンバンヤマの連続ダンクなどで7－0のランを作ると、ステフォン・キャッスルも得点源となり、33－22と11点をリードして第1クォーターを終えた。

それでも、試合中盤は目まぐるしい展開となった。第2クォーターは一転して、ホームの大声援を背にしたニックスが猛攻。12分間で42得点を奪い、スパーズは24得点にとどまった。ハーフタイム明けの第3クォーター中盤にはスパーズが再逆転するなど、リードチェンジが繰り返される大激戦となった。

92－91で突入した勝負の第4クォーター、スパーズはウェンバンヤマのアリウープダンクを口火に連続得点を挙げ、逃げ切り体制へ入る。追いかけるニックスもジェイレン・ブランソンがタフショットをねじ込んで食い下がったが、スパーズは勝負どころでウェンバンヤマのブロックショット、キャッスルの3ポイントなどビッグプレーを連発。完全アウェーの敵地で反撃ムードを断ち切り、接戦をものにした。

個人スタッツでは、スパーズのウェンバンヤマが32得点8リバウンド6アシスト3ブロックと攻守に躍動し、キャッスルも23得点5リバウンド5アシストでチームをけん引。対するニックスは、ブランソンがゲームハイに並ぶ32得点に加え5リバウンド5アシスト、OG・アヌノビーが28得点5リバウンド2ブロックと奮闘したが、今シリーズ初黒星となった。

マディソン・スクエア・ガーデンで開催される第4戦は、11日9時30分開始予定だ。

■試合結果



サンアントニオ・スパーズ 115－111 ニューヨーク・ニックス



SAS｜33｜24｜35｜23｜＝115



NYK｜22｜42｜27｜20｜＝111





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