時東ぁみ、ボディラインあらわな“タンクトップ”姿にファン騒然「「鍛えた肉体に…」「白が爽やか」
“メガドル”として知られるタレントの時東ぁみ（38）が9日までに、自身のインスタグラムを更新。はつらつとした“タンクトップ”姿が話題を集めている。
【写真】ボディラインあらわに…はつらつとしたタンクトップ姿を公開した時東ぁみ
時東は「2ヶ月ぶりの美容室へ」と書き出すと「自分のことを後回しにしすぎて…見られる仕事とは思えないほど間隔が空いてしまった。。。カットとトリートメントでスッキリ」とつづり、すっきりとした印象のヘアスタイルを公開しながら、ボディラインが強調されたタンクトップ姿も披露した。
この投稿には「鍛えた肉体にタンクトップ」「白が爽やかで笑顔もよく合ってます」との反響が寄せられている。
【写真】ボディラインあらわに…はつらつとしたタンクトップ姿を公開した時東ぁみ
時東は「2ヶ月ぶりの美容室へ」と書き出すと「自分のことを後回しにしすぎて…見られる仕事とは思えないほど間隔が空いてしまった。。。カットとトリートメントでスッキリ」とつづり、すっきりとした印象のヘアスタイルを公開しながら、ボディラインが強調されたタンクトップ姿も披露した。
この投稿には「鍛えた肉体にタンクトップ」「白が爽やかで笑顔もよく合ってます」との反響が寄せられている。