「いるだけでチームが明るくなる」鎌田大地が“兄貴的存在”と語った頼れる人物とは？【日本代表】
2026年６月８日（日本時間９日）、北中米ワールドカップに臨む日本代表がベースキャンプ地のナッシュビル（会場はGEODIS PARK）で練習初日を迎えた。この日はメンター役の南野拓実が合流。司令塔として期待される鎌田大地は、ランニング中に南野と言葉を交わす場面も見られた。
南野との再会について記者団から問われた鎌田は「いるだけでチームが明るくなる」とウェルカムのスタンスを示した。
「拓実くんは年齢も上で、代表歴も長くて、みんなの兄貴的な存在。いるだけでチームは明るくなるし、雰囲気もよくなる。頼れる人なので、みんなにとって良いことだと思います」
南野が日本代表に欠かせない存在であることを、改めて感じさせるコメントだった。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
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南野との再会について記者団から問われた鎌田は「いるだけでチームが明るくなる」とウェルカムのスタンスを示した。
「拓実くんは年齢も上で、代表歴も長くて、みんなの兄貴的な存在。いるだけでチームは明るくなるし、雰囲気もよくなる。頼れる人なので、みんなにとって良いことだと思います」
南野が日本代表に欠かせない存在であることを、改めて感じさせるコメントだった。
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