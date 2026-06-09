畑岡奈紗が日本勢2番手に浮上 初Vの吉田鈴は15ランクアップ【女子世界ランキング】
8日付の女子世界ランキングが発表された。
【写真】吉澤柚月が披露した“お姫様ドレス”
「全米女子オープン」を制したネリー・コルダ（米国）が首位を快走。2位ジーノ・ティティクル（タイ）、3位キム・ヒョージュ（韓国）は変わらず、全米2位のチャーリー・ハル（イングランド）が3ランクアップの4位につけた。全米を6位で終えた畑岡奈紗が日本勢2番手の15位に浮上。14位だった桑木志帆は56位につけて自己最高位を更新した。渋野日向子は63ランクアップの202位に急浮上した。国内ツアー「ヨネックスレディス」でツアー初優勝を飾った吉田鈴は、142位から自己ベストの127位につけた。山下美夢有が日本勢トップの6位。畑岡、西郷真央（18位）、岩井明愛（20位）、竹田麗央（21位）、岩井千怜（22位）、勝みなみ（28位）、佐久間朱莉（33位）、古江彩佳（42位）、河本結（44位）と続いていく。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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