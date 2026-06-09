《天皇皇后両陛下、6月9日でご成婚33周年》海外訪問、パレード、ご趣味、愛子さまと…いつもにこやかなお姿を振り返る
天皇陛下の真摯なアプローチによって結ばれ、1993年6月9日にご結婚された両陛下。共に過ごしてきた33年間を遡ると、陽が燦々と降り注ぐかのような、お二人の優しい笑顔が輝いていた。
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●1993年6月9日 ご成婚のパレード
オープンカーに乗り、沿道に集まった約20万人に向けて笑顔で手を振られたお二人。ここから、夫婦として支え合う日々が始まった。
●1994年9月 羅臼岳山頂にて
5才の頃から登山をたしなまれてきた陛下。ご成婚の翌年には雅子さまと、北海道の知床連山で、片道5時間30分という本格的な登山を楽しまれた。
●1994年11月 サウジアラビアをご訪問
ご結婚後初の海外訪問として中東4か国へ。雅子さまは、女性王族と通訳なしで会話されるなど、外交官として培った語学力を生かして陛下を支えられた。
●1997年6月 御料牧場で子馬と
御料牧場で生まれた豊歓号と対面された両陛下。お二人の動物好きは愛子さまに引き継がれ、豊歓号は愛子さまのお気に入りに。
●1998年8月 昆虫館で蝶の髪飾り
石川県のふれあい昆虫館で、雅子さまの髪に蝶がとまるハプニング。照れた表情の雅子さまに、陛下も満面の笑みを浮かべられた。
●2002年12月 ニュージーランドをご訪問
共通の趣味の1つが写真。国際親善のため訪れたニュージーランドでは、野鳥を撮影される場面も。
●2018年9月 福岡県をご視察
九州を訪れた際、立ち寄られた児童のための医療施設「粕屋新光園」。子供に向けられた、柔らかい笑顔が印象的。
●2019年11月 ご即位のパレード
天皇陛下の即位を祝うパレードが行われ、雅子さまはティアラとローブデコルテで出席された。
背中を追いかけ愛子さまもすくすくと
陛下が41才、雅子さまが37才のときに誕生された愛子さま。両陛下のお姿を見て育つなかで、愛子さま自身も、優しい笑顔を携えて成長された。
●2002年5月 初めての新幹線
当時5か月の愛子さまを連れて、新幹線に乗って那須御用邸へ。初の新幹線だったが、車内では陛下の膝の上で窓の外を眺め、ご機嫌だったそう。
●2006年8月 オランダをご訪問
愛子さまにとって、初めての海外となったのがオランダ。王室の面々や、2才年下のカタリナ＝アマリア王女と共に過ごされた。
●2012年11月 葉山御用邸近くの公園を散策
愛子さまは当時、学習院初等科の5年生。池のコイに餌をあげたり、紅葉した木々を眺めたりしながら歩かれた。
●2023年4月 御料牧場でハプニング
御料牧場での取材対応中、両陛下の頭が「ごっつんこ」とぶつかり、両陛下も愛子さまも大笑い。家族の仲睦まじい関係性が垣間見える瞬間だった。
●2026年4月 福島県をご訪問
両陛下と愛子さまが揃って被災地を訪問されたのはこれが初めて。犠牲者に献花し、両陛下の被災地復興への思いを受け継がれた。
※女性セブン2026年6月18日号