天皇陛下の真摯なアプローチによって結ばれ、1993年6月9日にご結婚された両陛下。共に過ごしてきた33年間を遡ると、陽が燦々と降り注ぐかのような、お二人の優しい笑顔が輝いていた。

【写真をすべて見る】ご成婚33年・これまでのお2人、愛子さまとの思い出の写真を振り返る

●1993年6月9日 ご成婚のパレード

オープンカーに乗り、沿道に集まった約20万人に向けて笑顔で手を振られたお二人。ここから、夫婦として支え合う日々が始まった。

●1994年9月 羅臼岳山頂にて

5才の頃から登山をたしなまれてきた陛下。ご成婚の翌年には雅子さまと、北海道の知床連山で、片道5時間30分という本格的な登山を楽しまれた。

●1994年11月 サウジアラビアをご訪問

ご結婚後初の海外訪問として中東4か国へ。雅子さまは、女性王族と通訳なしで会話されるなど、外交官として培った語学力を生かして陛下を支えられた。

●1997年6月 御料牧場で子馬と

御料牧場で生まれた豊歓号と対面された両陛下。お二人の動物好きは愛子さまに引き継がれ、豊歓号は愛子さまのお気に入りに。

●1998年8月 昆虫館で蝶の髪飾り

石川県のふれあい昆虫館で、雅子さまの髪に蝶がとまるハプニング。照れた表情の雅子さまに、陛下も満面の笑みを浮かべられた。

●2002年12月 ニュージーランドをご訪問

共通の趣味の1つが写真。国際親善のため訪れたニュージーランドでは、野鳥を撮影される場面も。

●2018年9月 福岡県をご視察

九州を訪れた際、立ち寄られた児童のための医療施設「粕屋新光園」。子供に向けられた、柔らかい笑顔が印象的。

●2019年11月 ご即位のパレード

天皇陛下の即位を祝うパレードが行われ、雅子さまはティアラとローブデコルテで出席された。

背中を追いかけ愛子さまもすくすくと

陛下が41才、雅子さまが37才のときに誕生された愛子さま。両陛下のお姿を見て育つなかで、愛子さま自身も、優しい笑顔を携えて成長された。

●2002年5月 初めての新幹線

当時5か月の愛子さまを連れて、新幹線に乗って那須御用邸へ。初の新幹線だったが、車内では陛下の膝の上で窓の外を眺め、ご機嫌だったそう。

●2006年8月 オランダをご訪問

愛子さまにとって、初めての海外となったのがオランダ。王室の面々や、2才年下のカタリナ＝アマリア王女と共に過ごされた。

●2012年11月 葉山御用邸近くの公園を散策

愛子さまは当時、学習院初等科の5年生。池のコイに餌をあげたり、紅葉した木々を眺めたりしながら歩かれた。

●2023年4月 御料牧場でハプニング

御料牧場での取材対応中、両陛下の頭が「ごっつんこ」とぶつかり、両陛下も愛子さまも大笑い。家族の仲睦まじい関係性が垣間見える瞬間だった。

●2026年4月 福島県をご訪問

両陛下と愛子さまが揃って被災地を訪問されたのはこれが初めて。犠牲者に献花し、両陛下の被災地復興への思いを受け継がれた。

※女性セブン2026年6月18日号