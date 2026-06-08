『CDTV』2時間SP 出演アーティスト4組発表 YOASOBIはTV初披露曲含む全7曲【アーティスト・歌唱曲一覧】
29日放送のTBS系音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』2時間スペシャル（後7：00）の出演アーティストと歌唱曲が8日、発表された。
【写真】GOLD殿をバックに…！豪華絢爛なパフォーマンスをしたSixTONES
チケットが取れないと話題の人気アーティストのスペシャル企画「プラチナライブ」にはYOASOBIが登場。最新曲の「オリオン」をテレビ初披露するほか、「アイドル」「祝福」「UNDEAD」「PLAYERS」「劇上」「勇者」全7曲を歌唱する。
また、アーティストが1ヶ月間毎回出演してライブを届ける企画「マンスリーライブ！」の“6”月は、デビュー“6”周年を迎えたSixTONESが参加。ラストとなる次回は、民放初披露となる「Golden」「Dance All Night」のほか、「GONG」「Outrageous」を披露して番組を盛り上げる。残る2曲は放送で明かされる。
＝LOVEは、注目を集める「劇薬中毒」のカップリング曲として収録されている、等身大の応援ソング「お姫様の作り方」をフルサイズテレビ初パフォーマンス。さらに、IVEは、最新曲「LUCID DREAM」をテレビ初披露する。
■出演アーティスト・楽曲 （※50音順）
IVE「LUCID DREAM」
＝LOVE「お姫様の作り方」
【プラチナライブ】
YOASOBI「オリオン」「アイドル」「祝福」「UNDEAD」「PLAYERS」「劇上」「勇者」
【マンスリーライブ！】第3週 （※楽曲名50音順）
SixTONES「Outrageous」「Golden」「GONG」「Dance All Night」ほか
【写真】GOLD殿をバックに…！豪華絢爛なパフォーマンスをしたSixTONES
チケットが取れないと話題の人気アーティストのスペシャル企画「プラチナライブ」にはYOASOBIが登場。最新曲の「オリオン」をテレビ初披露するほか、「アイドル」「祝福」「UNDEAD」「PLAYERS」「劇上」「勇者」全7曲を歌唱する。
＝LOVEは、注目を集める「劇薬中毒」のカップリング曲として収録されている、等身大の応援ソング「お姫様の作り方」をフルサイズテレビ初パフォーマンス。さらに、IVEは、最新曲「LUCID DREAM」をテレビ初披露する。
■出演アーティスト・楽曲 （※50音順）
IVE「LUCID DREAM」
＝LOVE「お姫様の作り方」
【プラチナライブ】
YOASOBI「オリオン」「アイドル」「祝福」「UNDEAD」「PLAYERS」「劇上」「勇者」
【マンスリーライブ！】第3週 （※楽曲名50音順）
SixTONES「Outrageous」「Golden」「GONG」「Dance All Night」ほか