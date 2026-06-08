2026年6月発売！ メゾピアノ・ポンポネットなどのキャラがかわいい「ナルミヤキャラクターズ おりたたみポーチ」全5種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、バンダイの「ナルミヤキャラクターズ おりたたみポーチ」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
バンダイから2026年6月に発売される「ナルミヤキャラクターズ おりたたみポーチ」（税込500円）。全5種のラインアップとなっています。
ナルミヤキャラクターズ おりたたみポーチ
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込500円
▼ラインアップ
全5種
・ナルミヤキャラクターズ
・メゾピアノ
・エンジェルブルー
・デイジーラヴァーズ
・ポンポネット※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「ナルミヤキャラクターズ おりたたみポーチ」が見逃せない！
バンダイから2026年6月に発売される「ナルミヤキャラクターズ おりたたみポーチ」（税込500円）。全5種のラインアップとなっています。
実用的で使いやすい！3ポケット仕様の優秀ポーチナルミヤキャラクターズから、日常の様々なシーンで大活躍する実用的なおりたたみポーチがフラットガシャポンに登場しました。コンパクトに折りたたんで持ち運べるだけでなく、広げると使い勝手の良い3ポケット仕様になっているのが大きな魅力です。さらに、外側のゴムを留め具として使用できるため、中身をしっかりとまとめてスマートに収納することができます。
詳細情報▼商品名
ナルミヤキャラクターズ おりたたみポーチ
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込500円
▼ラインアップ
全5種
・ナルミヤキャラクターズ
・メゾピアノ
・エンジェルブルー
・デイジーラヴァーズ
・ポンポネット※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)