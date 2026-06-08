お笑いコンビ「ペナルティ」が8日、ニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜木曜後1・00）にゲスト出演し、サッカー界の世界的スターとのエピソードを披露した。

高校サッカーの強豪・市船橋（千葉）サッカー部出身で知られる2人。そんな経歴から、サッカーにまつわる仕事や、国内外のプロ選手との交流も多い。

ヒデ（55）は、バルセロナなどで大活躍した元ブラジル代表MFロナウジーニョ氏とのエピソードを語った。マジョルカ島での試合観戦後、何とクラブのチャーター機に乗せてもらい、スペイン本土へ戻るという機会があったという。機内にはメッシ、イニエスタら、当時の主力選手たちが同乗。そんな中、ポツンと1人いる日本人のヒデに、ロナウジーニョが興味を示してくれたという。

「“お前、こっち来い”って、手招きしてくれて、行ったんです。“俺と写真撮るか？”って、カメラのシャッターを切るようなジェスチャーをしてくれて」。しかし、ヒデは「“ああ…結構です”って、断っちゃったんです」と、辞退したという。「ノールックパスで有名なロナウジーニョが、二度見したからね。俺のことを」と笑わせた。

帯同していたコーディネーターからは、断った理由を聞かれたという。「（ロナウジーニョが）アイシングをしていたの。“試合後に氷で足を冷やして、つらそうだったから、悪いなと思って、いいんです”って言ったら、“日本人っておもしろいな”って」と、当時のやりとりを振り返った。

すると約1年後、思わぬ出来事があったという。「そこから1年後に、吉本の本社に小包が海外から届いて」。中には、ロナウジーニョのユニホームが入っていた。ロナウジーニョは、ヒデが撮影を断ったことを覚えており、その理由を知らされたという。「“俺のサイン、写真を断ったやつだろ？あいつ、マドリディスタ（レアル・マドリードのファン）だろ？”と。“お前のファンなんだけど、こういう理由で断ったんだ”って言ったら、感動して。“じゃあ、これを持って行け”って言って、渡してくれて」。ヒデの心遣いに対する、感謝の気持ちだったという。

感動的なエピソードだが、「ナイツ」塙宣之は「これ、おいくらで…？」とポツリ。ヒデが通販番組によく出演していることをいじっていた。

相方のワッキー（53）も、元スペイン代表FWラウル氏との思い出を明かした。ラウル氏が来日した際、フジテレビ系「めちゃ×2イケてるッ！」の人気コーナー「やべっち寿司」に出演。ワッキーが持ちネタの“芝刈り機”パフォーマンスを見せたところ、大ウケしていたという。

話には後日談があった。ラウル氏は帰国後、テレビのインタビューに出演。ワッキーは「アナウンサーに“ラウルさん、今まで生きてきた中で一番おもしろかった出来事は何ですか？”って聞かれて、“日本のコメディアンがやった、芝刈り機のまねだ”って。今まで生きてきた中で一番、おもしろかったことですよ？」と、うれしそうに解説した。