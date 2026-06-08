F1の技術を注ぎ込んだフラッグシップスポーツカー

独アウディは2026年6月5日、高性能ハイブリッドパワートレインを搭載した初のスーパーカー、新型「Nuvolari（ヌヴォラーリ）」を世界初公開しました。

新型ヌヴォラーリは、世界限定499台のみが生産される極めて特別なフラッグシップカーです。モータースポーツ史上最も著名な伝説のレーシングドライバーであるタツィオ・ヌヴォラーリに由来する名を与えられ、アウディの刷新を具現化する技術的フラッグシップとして位置づけられています。

【画像】超カッコイイ！ これが異次元の新型「“2ドア”スポーツカー」です！ 画像で見る（35枚）

今回の世界初公開は、F1モナコGPの開催を控えたコート・ダジュール（フランス・アンティーブ）にて華やかに行われました。

会場には、2026年から参戦する「アウディ・レボリュートF1チーム」のドライバーであるニコ・ヒュルケンベルグ氏とガブリエル・ボルトレト氏も登壇。すでに開発拠点などでテストドライブを終えている両氏は、「1000馬力オーバーのハイブリッドパワーは本当に印象的」「高いパフォーマンスでありながらアンダーステアが皆無で、ターンインが非常にクリアかつ正確」と、その異次元の走りを絶賛しています。

注目のパワートレインについては、エンジンの排気量や気筒数といった詳細なスペックこそ未公表なものの、アウディ初となる高性能ハイブリッドシステムを採用。システム最高出力は驚異の1001psを発揮し、最高速度は350km／hを超えるという、ブランドの市販モデル史上最速・最強のパフォーマンスを叩き出します。

2026年からのF1（フォーミュラ1）参入を見据え、最先端のF1由来の技術革新や効率的なプロセスが惜しみなく注ぎ込まれています。

走りを支える足回りには、世界初となる「quattro predictive ride（クワトロ・プレディクティブ・ライド）」と呼ばれる次世代の全輪駆動システムを搭載。高精度なセンサーデータに基づいてトラクションの低下を予測し、パワートレイン、ブレーキ、トルク配分、そしてアクティブエアロダイナミクスを統合して先読み制御することで、いかなる状況でも優れたコントロール性を実現します。

エクステリアは、アウディの新たなデザイン哲学をあますことなく表現した初の市販モデルとなります。引き締まったサーフェスと精緻なラインが特徴で、ハイブリッドモデルとして初採用となる「Vertical Frame（バーティカル・フレーム）」が新しいアイデンティティを形成しています。

すべてのエレメントが装飾ではなく空力性能などの明確な目的を持って形作られており、美しい2ドアクーペフォルムならではの、圧倒的なロー＆ワイドなプロポーションを際立たせています。

同時に公開されたインテリアは、まさに「明確さとコントロール」を追求した先進的なコックピットに仕上がっています。

チーフ・クリエイティブ・オフィサーのマッシモ・フラチェッラ氏が「すべてが運転という行為をサポートする」と語る通り、無駄な装飾を徹底的に削ぎ落とすことで、ドライバーが走りとコントロールに100％集中できる洗練された空間が構築されています。

この究極のコレクターズアイテムとなる新型ヌヴォラーリは、欧州市場において2026年第4四半期から公式な先行予約が開始され、2027年前半から順次納車が始まる予定です。

100年以上の伝統を持つアウディがF1の精神を注入して放つ、まさに「技術による先進」の新時代を告げる究極の一台です。