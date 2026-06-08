「舐められてるな」「修学旅行みたい」W杯初戦で森保Jと対戦するオランダ、NYタイムズスクエアでの“集合ショット”に日本のファンが反応！「強者感えぐい」「すげー雰囲気いい」

「舐められてるな」「修学旅行みたい」W杯初戦で森保Jと対戦するオランダ、NYタイムズスクエアでの“集合ショット”に日本のファンが反応！「強者感えぐい」「すげー雰囲気いい」