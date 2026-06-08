「舐められてるな」「修学旅行みたい」W杯初戦で森保Jと対戦するオランダ、NYタイムズスクエアでの“集合ショット”に日本のファンが反応！「強者感えぐい」「すげー雰囲気いい」
北中米ワールドカップのグループステージ初戦で日本代表と対戦するオランダ代表のメンバーがニューヨークのタイムズスクエアに集結した。
現地６月３日にロッテルダムでアルジェリアと国際親善試合を戦った後にアメリカ入りしたオランダ代表。到着後はニューヨークで事前キャンプを行なっている。
そんななか、MFフレンキー・デ・ヨングが自身のインスタグラムを更新。私服姿でタイムズスクエアを観光するオランダの選手たちの集合写真を投稿した。
この写真がオランダ代表の公式SNSでも公開されると、日本のファンが反応。「かっこよすぎやろ」「舐められてるな」「油断してる」「すげー雰囲気いい」「修学旅行みたいなことしてる」「迫力やばい」「強者感えぐい」といった声があがっている。
オランダと日本は現地14日に相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】オランダ代表がNYタイムズスクエアに大集結！
現地６月３日にロッテルダムでアルジェリアと国際親善試合を戦った後にアメリカ入りしたオランダ代表。到着後はニューヨークで事前キャンプを行なっている。
そんななか、MFフレンキー・デ・ヨングが自身のインスタグラムを更新。私服姿でタイムズスクエアを観光するオランダの選手たちの集合写真を投稿した。
この写真がオランダ代表の公式SNSでも公開されると、日本のファンが反応。「かっこよすぎやろ」「舐められてるな」「油断してる」「すげー雰囲気いい」「修学旅行みたいなことしてる」「迫力やばい」「強者感えぐい」といった声があがっている。
オランダと日本は現地14日に相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】オランダ代表がNYタイムズスクエアに大集結！