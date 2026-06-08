「TOPIX先物」手口情報（8日日中） バークレイズ証券取引高トップ、6月限4万6171枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月8日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはバークレイズ証券の4万6171枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
バークレイズ証券 46171( 42606)
ソシエテジェネラル証券 36946( 35696)
ABNクリアリン証券 35780( 34793)
JPモルガン証券 54543( 26478)
モルガンMUFG証券 116196( 19556)
ゴールドマン証券 36556( 13050)
野村証券 15087( 11477)
シティグループ証券 16296( 9834)
みずほ証券 9412( 6849)
UBS証券 7592( 6453)
BNPパリバ証券 16384( 6140)
SMBC日興証券 19162( 6016)
ビーオブエー証券 19335( 5800)
日産証券 4012( 4012)
大和証券 5546( 3482)
HSBC証券 8372( 2372)
サスケハナ・ホンコン 2246( 2246)
三菱UFJ証券 2392( 1592)
ドイツ証券 608( 608)
広田証券 291( 291)
SBI証券 2128( 0)
岡三証券 256( 0)
三菱UFJeスマート 4( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
JPモルガン証券 48073( 22217)
バークレイズ証券 20116( 20016)
モルガンMUFG証券 112681( 16343)
ABNクリアリン証券 13964( 13964)
ソシエテジェネラル証券 12339( 12339)
ゴールドマン証券 35120( 10356)
野村証券 13322( 9746)
シティグループ証券 14247( 8601)
みずほ証券 8136( 5896)
SMBC日興証券 17532( 5730)
UBS証券 5726( 5726)
BNPパリバ証券 14855( 5081)
ビーオブエー証券 16994( 4514)
大和証券 5335( 3251)
日産証券 3164( 3164)
HSBC証券 8220( 2220)
三菱UFJ証券 684( 684)
ドイツ証券 137( 137)
SBI証券 1097( 97)
光世証券 29( 29)
三菱UFJeスマート 2( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
バークレイズ証券 46171( 42606)
ソシエテジェネラル証券 36946( 35696)
ABNクリアリン証券 35780( 34793)
JPモルガン証券 54543( 26478)
モルガンMUFG証券 116196( 19556)
ゴールドマン証券 36556( 13050)
野村証券 15087( 11477)
シティグループ証券 16296( 9834)
みずほ証券 9412( 6849)
UBS証券 7592( 6453)
BNPパリバ証券 16384( 6140)
SMBC日興証券 19162( 6016)
ビーオブエー証券 19335( 5800)
日産証券 4012( 4012)
大和証券 5546( 3482)
HSBC証券 8372( 2372)
サスケハナ・ホンコン 2246( 2246)
三菱UFJ証券 2392( 1592)
ドイツ証券 608( 608)
広田証券 291( 291)
SBI証券 2128( 0)
岡三証券 256( 0)
三菱UFJeスマート 4( 0)
取引高( 立会内)
JPモルガン証券 48073( 22217)
バークレイズ証券 20116( 20016)
モルガンMUFG証券 112681( 16343)
ABNクリアリン証券 13964( 13964)
ソシエテジェネラル証券 12339( 12339)
ゴールドマン証券 35120( 10356)
野村証券 13322( 9746)
シティグループ証券 14247( 8601)
みずほ証券 8136( 5896)
SMBC日興証券 17532( 5730)
UBS証券 5726( 5726)
BNPパリバ証券 14855( 5081)
ビーオブエー証券 16994( 4514)
大和証券 5335( 3251)
日産証券 3164( 3164)
HSBC証券 8220( 2220)
三菱UFJ証券 684( 684)
ドイツ証券 137( 137)
SBI証券 1097( 97)
光世証券 29( 29)
三菱UFJeスマート 2( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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