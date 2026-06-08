乗り上げブロックに関する「注意喚起」が議論に

一軒家に住んでいる場合、駐車スペースとそれに面した道路との段差を埋めるべく、「乗り上げブロック」（駐車プレート・段差スロープ・駐車スロープなどとも）と呼ばれる“段差解消アイテム”を敷いている方も少なくないかもしれません。

この乗り上げブロックを敷くと、車高が低いクルマでも下回りを擦る心配が無くなり、シニアカー／車いす／台車などの移動もスムーズかつ安全になります。

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また、段差を無くしておくと、運動能力が衰えた高齢者が駐車する際に、アクセルの踏みすぎによる悲惨な事故を防ぐという効果もありそうです。

とはいえ、実は乗り上げブロックなどを道路に敷くことは、道路法で明確に禁止されています。

道路法第43条では「みだりに道路を損傷し、又は汚損すること」と並んで、「みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること」が禁止されているのですが、乗り上げブロックはこれに該当するのです。

禁止となっている理由は、大きく2つ。

ひとつは歩行者や自転車などの転倒事故につながる恐れがあること、もうひとつは雨水の流れをせき止め、排水処理ができずに道路冠水の原因になり得ることが挙げられます。

さらに乗り上げブロックが原因で事故などが発生した場合には、置いた人の責任が問われるケースがあるというから穏やかではありません。

実際、筆者（のぐちまさひろ）が住む千葉県船橋市の公式Xアカウントでは、「道路に物を放置しないでください。道路上に無造作に車止め等を設置することは法律で禁止されています。交通の安全確保のため、ご協力をお願いいたします」という注意喚起を発信しています。

それに対するXユーザーの反応は、実に様々です。

たとえば「そこかしこで見かけるけど違法だったんだ！」「初めて知った！」という驚きの声をはじめ、「たまに自転車が突っかかって転んでる」「子どもがつまづいて転んでた」「ゴミとか落ち葉とかが溜まって水捌けが悪くなるんだよね」といった実害が報告されています。

また、「近所の人はわざわざ駐車する前に敷いて、駐車した後はちゃんと仕舞ってる」という道路法を念頭に置いて行動している人がいる一方、「近所の法律事務所（！）が敷きっぱなしにしている」という報告もありました。

筆者は「ホームセンターで普通に売ってるのも良くないと思う」という意見が妙に気になって、実際に近所のホームセンターまで足を運んでみましたが、確かに注意を促すような張り紙などはありませんでした。

その他、「この“落とし物”を交番に届けたら1割もらえますか？」「フォーミュラカーにでも乗ってるの？」といった皮肉めいた投稿もありました。

一方、道路との段差を解消するには、「縁石の切り下げ工事を“自費”で行う必要があります」と船橋市は案内しています。

ちなみに工事をする際には、道路管理課に「道路工事施工承認申請」を届け出て、事前に許可を得る必要があるといいます。

これに対するXユーザーの反応も様々で、「市民の道路なら行政が使いやすいようにして」「バリアフリーの時代なので“切り下げ”をデフォルトに」と行政側に負担を求める声と、「自費でやるのが当然でしょ」「撤去されても文句は言えない」という自己責任論がちょっとしたバトルを引き起こしていました。

乗り上げブロックに関する注意喚起には、色々と考えさせられますが、皆さんはどうするのがベターかつ現実的な“落としどころ”になると思いますか。