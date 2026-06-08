リヴァプールのエースであったエジプト代表FWモハメド・サラーは、いよいよクラブを去ることになった。サラーにとっての最終年は、ゴール数を大きく落としただけでなく、監督との確執、メディアからの批判と厳しいものとなってしまった。



かつてリヴァプールでサラーとともに戦った元クロアチア代表DFデヤン・ロヴレンは、サラーと親しい仲にあると言われる。同選手は今季のサラーに対する批判や扱いを「ひどいものだった」と『WINWIN』に語った。





「評論家のなかには、注目を集めるためだけにそうする人もいる。おそらく、人生の他の分野で成功していないから、そうすることで良い結果を出さねばならないんだろう。時々、彼らはモーに注目させる。そして簡単なことに……、特に（ジェイミー・）キャラガーは、言いたいことをなんでも言う。私はいつも彼（サラー）に言うべきだと言っていた。彼に面と向かってこれを言ってみろ。モーに面と向かってこれらのことを全部言ってみろ。彼は絶対にそんなことは言わないだろう」「ほら、彼はテレビに出演してお金をもらっているわけだから。そういう風に振る舞うしかないんだろう。でも、とにかくモーがどんな人か心の底ではわかっているから、本当に辛い。彼は内面は本当に良い人で、頭も心も素晴らしい。正直、理解できないよ。彼はずっと良くなった」ロヴレンは、確執があったとされるアルネ・スロット前監督についても批判を展開した。スロットがもっと早く解任されていれば、「間違いなく残留していた」と主張している。「（退団の原因は）経営陣ではないと思う。一人の人物、つまり監督だと思う」「彼らの関係は良好ではなかった。簡単に言えば、（ユルゲン・）クロップとは非常に良い関係を築いていた。常に完璧だったわけではないが、互いをよく理解し、信頼し合っていたと言えるだろう。しかし（スロットとは）正反対だったんだ。それだけのことだ。過去8〜9シーズンを見れば、彼は本当に素晴らしい成績を残してきたからね」ロヴレンは、サラーがリヴァプール不振のスケープゴートにされたと感じているようだ。