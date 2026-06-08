水沢林太郎、道枝駿佑×安斉星来共演『うるわしの宵の月』で3人目の王子役 追加キャスト発表
なにわ男子の道枝駿佑が主演、安斉星来がヒロインを務める映画『うるわしの宵の月』より、“うるわしい二人の王子”琥珀（道枝）と宵（安西）に次ぐ3人目の王子・大路拓人を水沢林太郎が演じることが明らかとなった。さらに琥珀・宵の同級生役で、星乃夢奈、鈴川紗由、大倉空人、阿佐辰美の出演も決定した。併せて、60秒の最新予告も解禁となった。
【動画】琥珀（道枝）と宵（安西）の“恋のはじまり“を描いた60秒の最新予告
講談社「デザート」で連載中のやまもり三香による同名の人気漫画を実写映画化。
完璧なルックスを誇る高校一のイケメンで「王子」と呼ばれる市村琥珀と、中性的な美しさとクールな振る舞いで「王子」と呼ばれる女子・滝口宵。本作は、ともに“王子”と呼ばれる男女が織りなす特別な初恋を描く“ダブル王子”の等身大ファーストラブストーリーだ。
道枝が演じるのは、1人目の王子であるイケメン「王子」琥珀。今作で恋愛映画のヒロインに初挑戦となる安斉は、2人目の王子であるヒロイン・滝口宵を演じる。
水沢林太郎が演じるのは、「大路（おおじ）」という名前のため周囲から「王子」と呼ばれる、琥珀と宵に次ぐ今作3人目の王子・大路拓人。水沢が演じる大路は、宵のバイト仲間で、プラチナブロンドで自由奔放な琥珀とは対照的な優等生タイプの“王子”。琥珀と宵の関係を揺り動かす役どころだ。
今作に参加することについて水沢は「『とうとう実写化するんだ』という驚きがあり、同時にこの作品に参加できるとは思っていなかったので、自分でいいのかと何度も感じました。拓人を演じるにあたり、16歳の学生らしさをどう表現するかが課題で、竹村監督とはたくさん話し合い、まっすぐだからこそ愛されるキャラクターだなと思いながら演じました」とコメントを寄せた。
琥珀役の道枝とは、2023年放送のTBSドラマ『マイ・セカンド・アオハル』で共演して以来、プライベートでも親交を重ね、お互いが「親友」と公言するほどの大の仲良し。今作への出演についても事前に言葉を交わしていたと言い、「現場で実際に（道枝演じる琥珀の）動く姿を見たときに『琥珀だな』と感じました」と感想を述べた。同じく「王子」と呼ばれる宵と出会い、彼女の魅力に間近で触れていく大路の繊細な心の移ろいを、丁寧に細やかに演じる。
物語を鮮やかに彩る同級生役として、今まさに輝きを放つフレッシュな4名の出演も決定。
美男子同士の恋愛漫画が好きな、宵と仲良しの良き理解者・利根のばら役を演じるのは、星乃夢奈。女優・モデルとマルチに活動中の星乃演じるのばらが、宵の初めての恋を全力で応援する。
のばらと一緒に宵の恋を見守るもう一人の同級生・日比谷寿役には鈴川紗由。2020年に、ユニバーサルミュージック初となる女優オーディション「“ニュー・ヒロイン” オーディション」にて2500名を超える応募者の中から特別賞を受賞。確かな実力と新たな才能として映画界の視線を集める彼女が、等身大の女子高生を瑞々しく演じる。
琥珀と仲が良く、いつも明るくマイペースなムードメーカー・茜仙太郎役を演じるのは、7人組のダンスボーカルグループ「原因は自分にある。」のメンバーとしても活躍する大倉空人。仙太郎らしさたっぷりの明るくポジティブなエネルギーを作品に吹き込む。
ムードメーカーな仙太郎とは対照的に、冷静な観察眼を持ち合わせた琥珀のもう一人の友人・桑畑春役を阿佐辰美が演じる。今クールではドラマ『100日後に別れる僕と彼』と『ムショラン三ツ星』の2作に出演、映画『黒牢城』にも出演する阿佐が、琥珀と宵の恋をさりげなくフォローする春を演じる。
そして、60秒の最新予告も解禁。「惹かれている理由はまだ言葉にできない」けれど、「視線が合うたび胸が少しだけ騒ぐ」。誰にも言えない想いに葛藤を抱えながらも惹かれ合う2人が、「付き合ってみる？」という琥珀の言葉から徐々に距離を縮めていく“恋のはじまり“を繊細に描いた本映像。
初めての本気の恋に突き動かされる琥珀の切ない眼差しや、初めて触れる感情に戸惑う宵の瑞々しい表情など、胸が締め付けられるような2人の心の移ろいが、一瞬一瞬に丁寧に映し出されている。
映像内では、彼らの恋を温かく見守る個性豊かな同級生たちに加え、琥珀と対峙する大路の姿も。3人目の王子・大路拓人の登場によって、琥珀と宵のもどかしい距離感にどのような変化が訪れるのか。胸が高鳴る2人の恋模様と息をのむほど美麗な色彩が重なり合い、1秒ごとに美しさが更新される映像が完成した。
映画『うるわしの宵の月』は、10月23日公開。
水沢のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■水沢林太郎
元々原作を読んでいたので、お話をいただいたときは率直に「とうとう実写化するんだ」という驚きがあり、同時にこの作品に参加できるとは思っていなかったので、自分でいいのかと何度も感じました。拓人を演じるにあたり、16歳の学生らしさをどう表現するかが課題で、竹村監督とはたくさん話し合い、まっすぐだからこそ愛されるキャラクターだなと思いながら演じました。
道枝さんとは事前に食事や連絡を取り合い、作品についても話していて、現場で実際に（道枝演じる琥珀の）動く姿を見たときに「琥珀だな」と感じました。安斉さんは、宵とのギャップがとても魅力的で、カットがかかると一気に雰囲気が変わるところが面白いなと思いました。
キャスト・スタッフ全員で愛を持って作った作品なので、あたたかく見守っていただけたらうれしいです。公開をお楽しみに！
【動画】琥珀（道枝）と宵（安西）の“恋のはじまり“を描いた60秒の最新予告
講談社「デザート」で連載中のやまもり三香による同名の人気漫画を実写映画化。
道枝が演じるのは、1人目の王子であるイケメン「王子」琥珀。今作で恋愛映画のヒロインに初挑戦となる安斉は、2人目の王子であるヒロイン・滝口宵を演じる。
水沢林太郎が演じるのは、「大路（おおじ）」という名前のため周囲から「王子」と呼ばれる、琥珀と宵に次ぐ今作3人目の王子・大路拓人。水沢が演じる大路は、宵のバイト仲間で、プラチナブロンドで自由奔放な琥珀とは対照的な優等生タイプの“王子”。琥珀と宵の関係を揺り動かす役どころだ。
今作に参加することについて水沢は「『とうとう実写化するんだ』という驚きがあり、同時にこの作品に参加できるとは思っていなかったので、自分でいいのかと何度も感じました。拓人を演じるにあたり、16歳の学生らしさをどう表現するかが課題で、竹村監督とはたくさん話し合い、まっすぐだからこそ愛されるキャラクターだなと思いながら演じました」とコメントを寄せた。
琥珀役の道枝とは、2023年放送のTBSドラマ『マイ・セカンド・アオハル』で共演して以来、プライベートでも親交を重ね、お互いが「親友」と公言するほどの大の仲良し。今作への出演についても事前に言葉を交わしていたと言い、「現場で実際に（道枝演じる琥珀の）動く姿を見たときに『琥珀だな』と感じました」と感想を述べた。同じく「王子」と呼ばれる宵と出会い、彼女の魅力に間近で触れていく大路の繊細な心の移ろいを、丁寧に細やかに演じる。
物語を鮮やかに彩る同級生役として、今まさに輝きを放つフレッシュな4名の出演も決定。
美男子同士の恋愛漫画が好きな、宵と仲良しの良き理解者・利根のばら役を演じるのは、星乃夢奈。女優・モデルとマルチに活動中の星乃演じるのばらが、宵の初めての恋を全力で応援する。
のばらと一緒に宵の恋を見守るもう一人の同級生・日比谷寿役には鈴川紗由。2020年に、ユニバーサルミュージック初となる女優オーディション「“ニュー・ヒロイン” オーディション」にて2500名を超える応募者の中から特別賞を受賞。確かな実力と新たな才能として映画界の視線を集める彼女が、等身大の女子高生を瑞々しく演じる。
琥珀と仲が良く、いつも明るくマイペースなムードメーカー・茜仙太郎役を演じるのは、7人組のダンスボーカルグループ「原因は自分にある。」のメンバーとしても活躍する大倉空人。仙太郎らしさたっぷりの明るくポジティブなエネルギーを作品に吹き込む。
ムードメーカーな仙太郎とは対照的に、冷静な観察眼を持ち合わせた琥珀のもう一人の友人・桑畑春役を阿佐辰美が演じる。今クールではドラマ『100日後に別れる僕と彼』と『ムショラン三ツ星』の2作に出演、映画『黒牢城』にも出演する阿佐が、琥珀と宵の恋をさりげなくフォローする春を演じる。
そして、60秒の最新予告も解禁。「惹かれている理由はまだ言葉にできない」けれど、「視線が合うたび胸が少しだけ騒ぐ」。誰にも言えない想いに葛藤を抱えながらも惹かれ合う2人が、「付き合ってみる？」という琥珀の言葉から徐々に距離を縮めていく“恋のはじまり“を繊細に描いた本映像。
初めての本気の恋に突き動かされる琥珀の切ない眼差しや、初めて触れる感情に戸惑う宵の瑞々しい表情など、胸が締め付けられるような2人の心の移ろいが、一瞬一瞬に丁寧に映し出されている。
映像内では、彼らの恋を温かく見守る個性豊かな同級生たちに加え、琥珀と対峙する大路の姿も。3人目の王子・大路拓人の登場によって、琥珀と宵のもどかしい距離感にどのような変化が訪れるのか。胸が高鳴る2人の恋模様と息をのむほど美麗な色彩が重なり合い、1秒ごとに美しさが更新される映像が完成した。
映画『うるわしの宵の月』は、10月23日公開。
水沢のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■水沢林太郎
元々原作を読んでいたので、お話をいただいたときは率直に「とうとう実写化するんだ」という驚きがあり、同時にこの作品に参加できるとは思っていなかったので、自分でいいのかと何度も感じました。拓人を演じるにあたり、16歳の学生らしさをどう表現するかが課題で、竹村監督とはたくさん話し合い、まっすぐだからこそ愛されるキャラクターだなと思いながら演じました。
道枝さんとは事前に食事や連絡を取り合い、作品についても話していて、現場で実際に（道枝演じる琥珀の）動く姿を見たときに「琥珀だな」と感じました。安斉さんは、宵とのギャップがとても魅力的で、カットがかかると一気に雰囲気が変わるところが面白いなと思いました。
キャスト・スタッフ全員で愛を持って作った作品なので、あたたかく見守っていただけたらうれしいです。公開をお楽しみに！