高収入から一転“28歳独身ニート”に 美女インフルエンサーが見据える新たな挑戦【モデルプレスインタビュー】
【モデルプレス＝2026/06/07】YouTubeチャンネル「びっちちゃん。」の活動休止を発表した「しろ」が、モデルプレスのインタビューに応じた。後編では、「28歳の独身ニート」として歩み始めた彼女の新たな挑戦から、想像以上の反響を呼ぶファンクラブ活動、悲しみを乗り越えた方法、そして「夢を叶える秘訣」までたっぷりと話を聞いた。
【写真】しろ、黒ストでセクシーに美脚見せ
― 「びっちちゃん。」の活動休止、解雇があっても悲観的ではなさそうですね。
そうですね。なんか面白い方がいいなというか、同じことを繰り返すよりは意味わかんない方が楽しいと思うタイプなんだと思います。
― 今後は？何か別の活動をするのか、また就職するのか？
新しいYouTubeを始めようと思っています。“28歳の独身でニートの女”ってすごいじゃないですか、字面が（笑）。ぶっちゃけ年収も割と高かったのもあったし、まさか自分がニートになるなんて思ってなかったけど、いざニートになったら実際どうなるのか、どう頑張っていくのかみたいなのをコンテンツにしたら伸びるだろうなと思いました。あとは、それに付随していろんな仕事をやってみたりしてます。
― ということは、今後は会社員に戻ることはない？
そうですね。最近ファンクラブを始めたんですけど、思ってた以上に稼げたというか、ファンの人がこんなにもいるんだな、ついてるんだなって気づいたんです。だから、今までのSNSの力を生かして、フリーランスでいた方が稼げるかなと思いました。
― しかも、そのファンクラブは過度な露出がないので「脱がなくても稼げている」ということですよね。
「びっちちゃん。」のYouTubeをやっている時のオフ会では、想像以上にたくさんの人が来てくれて、プレゼントくれたり、お手紙くれたり。YouTubeを通してこんなに推してくれる方がいたことに驚きました。だけど、1人になってオフ会をやっても1人しか申し込んでくれなくて…もっと頑張らないといけないですね。ファンクラブの発信内容は、今はひたすら話している音声を上げることが多いです。ただ、ダウンタイムが落ち着いたら少し露出のある写真も見せようかなとも思ってます。
― 読者の中には様々な悩みを抱えている人がいます。しろさんが悲しみを乗り越えられた方法を教えてください。
一緒にやってきた仲間が脱退したのは悲しかったですが、悲しいという感情を持ち続けても前に進まないことは分かっています。だから、まずは「なぜ起きてしまったのか」を自己分析しました。私には共感性が薄く、寄り添う言葉を与えられていなかったと反省して、それを今後に活かそうと前向きに捉えるようにしました。誰かに相談して悲しみを引きずるよりも、事実を受け止めて自分でどうしていくかを考え、他の人と動画を撮ったり新しい企画を考えたりして行動することで乗り越えました。
― 最後に、しろさんが思う「夢を叶える秘訣」を教えてください。
私自身は明確な夢や目標ってあまりないんです。でも、「マーケターのように生きろ」という本を読んでから、自分の能力を発信して、頼まれたことを着実にこなしていけば自然と良い方向に進むと考えるようになりました。仕事は取りに行くより、勝手に入ってくる環境を作ることが大切だと思います。私は人の縁を1番大事にすべきだと思っていて、損得ではなく、私のことを理解して楽しい時間を一緒に過ごそうと思ってくれる人と環境を作れたことが、結果的に目に見える成果や数字に繋がっているんだと思います。
― ありがとうございました。
失ったものを数えるのではなく、手に入れた予測不可能な今を面白がる。ファンクラブという新たな場所で彼女が大切に紡ぐ「人の縁」は、きっとまた、誰も想像つかない新しい道へと繋がっていくのだろう。（modelpress編集部）
北海道出身。2024年にYouTubeチャンネル「びっちちゃん。」を立ち上げて話題に。2026年に同チャンネルの無期限活動休止を発表。 その後、新たなYouTubeチャンネルやファンクラブプラットフォーム「ミーミューズ（Mi-muse by Mi-glamu）」で開設したファンクラブを中心に活動中。
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【写真】しろ、黒ストでセクシーに美脚見せ
◆しろ、28歳・独身・ニートから始まる新たな挑戦
― 「びっちちゃん。」の活動休止、解雇があっても悲観的ではなさそうですね。
― 今後は？何か別の活動をするのか、また就職するのか？
新しいYouTubeを始めようと思っています。“28歳の独身でニートの女”ってすごいじゃないですか、字面が（笑）。ぶっちゃけ年収も割と高かったのもあったし、まさか自分がニートになるなんて思ってなかったけど、いざニートになったら実際どうなるのか、どう頑張っていくのかみたいなのをコンテンツにしたら伸びるだろうなと思いました。あとは、それに付随していろんな仕事をやってみたりしてます。
◆しろ、ファンクラブが想像以上の反響
― ということは、今後は会社員に戻ることはない？
そうですね。最近ファンクラブを始めたんですけど、思ってた以上に稼げたというか、ファンの人がこんなにもいるんだな、ついてるんだなって気づいたんです。だから、今までのSNSの力を生かして、フリーランスでいた方が稼げるかなと思いました。
― しかも、そのファンクラブは過度な露出がないので「脱がなくても稼げている」ということですよね。
「びっちちゃん。」のYouTubeをやっている時のオフ会では、想像以上にたくさんの人が来てくれて、プレゼントくれたり、お手紙くれたり。YouTubeを通してこんなに推してくれる方がいたことに驚きました。だけど、1人になってオフ会をやっても1人しか申し込んでくれなくて…もっと頑張らないといけないですね。ファンクラブの発信内容は、今はひたすら話している音声を上げることが多いです。ただ、ダウンタイムが落ち着いたら少し露出のある写真も見せようかなとも思ってます。
◆しろの悲しみを乗り越えた方法
― 読者の中には様々な悩みを抱えている人がいます。しろさんが悲しみを乗り越えられた方法を教えてください。
一緒にやってきた仲間が脱退したのは悲しかったですが、悲しいという感情を持ち続けても前に進まないことは分かっています。だから、まずは「なぜ起きてしまったのか」を自己分析しました。私には共感性が薄く、寄り添う言葉を与えられていなかったと反省して、それを今後に活かそうと前向きに捉えるようにしました。誰かに相談して悲しみを引きずるよりも、事実を受け止めて自分でどうしていくかを考え、他の人と動画を撮ったり新しい企画を考えたりして行動することで乗り越えました。
◆しろが思う夢を叶える秘訣
― 最後に、しろさんが思う「夢を叶える秘訣」を教えてください。
私自身は明確な夢や目標ってあまりないんです。でも、「マーケターのように生きろ」という本を読んでから、自分の能力を発信して、頼まれたことを着実にこなしていけば自然と良い方向に進むと考えるようになりました。仕事は取りに行くより、勝手に入ってくる環境を作ることが大切だと思います。私は人の縁を1番大事にすべきだと思っていて、損得ではなく、私のことを理解して楽しい時間を一緒に過ごそうと思ってくれる人と環境を作れたことが、結果的に目に見える成果や数字に繋がっているんだと思います。
― ありがとうございました。
失ったものを数えるのではなく、手に入れた予測不可能な今を面白がる。ファンクラブという新たな場所で彼女が大切に紡ぐ「人の縁」は、きっとまた、誰も想像つかない新しい道へと繋がっていくのだろう。（modelpress編集部）
◆しろプロフィール
北海道出身。2024年にYouTubeチャンネル「びっちちゃん。」を立ち上げて話題に。2026年に同チャンネルの無期限活動休止を発表。 その後、新たなYouTubeチャンネルやファンクラブプラットフォーム「ミーミューズ（Mi-muse by Mi-glamu）」で開設したファンクラブを中心に活動中。
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