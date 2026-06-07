フジテレビ系「指原千夏」が６日に放送され、タレント・指原莉乃、若槻千夏が出演した。

個室を舞台に本音トークを繰り広げるバラエティー。

この日は、指原プロデュースのアイドルグループ「≠ＭＥ」（ノットイコールミー）・櫻井もも（２２）のことが話題に。若槻は「（共演時に）ももきゅん（櫻井）は、めちゃくちゃ話しかけてくれんの！きょう（の収録で）は『ももきゅん、ドラマやるんです！』って。急に後ろの私に。そうなんですか？とか言って。でも最初は、すごい先輩力があるなって彼女には思ってて。ドラマやるんです！とかって結構言いづらいけど、話のきっかけじゃん？」と話した。

指原は「ちょっと言いづらいですよね。自分のいい話って、あんまし」と笑った。若槻は「そうだけど、きっかけじゃん？ももきゅんの場合は最初に朝会った時に『いいね！ありがとうございます』って、まず言ってくるの。私がインスタに『いいね！』をしたらしくて。私が『あ、しました？しましたね』って言って。そしたら『ありがとうございます！楽しみにしててくださいね』って。私は何に『いいね』したのかドキドキして。これができる人って、結構すごくない？レベルが高いっていうか。『何？何？』ってこっちがもう聞くじゃん？『ドラマですよ。ドラマやるんですよ、ももきゅん』って」と振り返った。

若槻は、常に会話をリードしてくれる櫻井のコミュニケーション能力を絶賛。「この流れが自然すぎて。私、２０代のアイドルの子でこんなに会話がスムーズに進められる子って会ったことない」と話した。

指原も「私も、ももにすごい励まされたことがあって。リリースイベントで初解禁。その曲を。リリースイベントだったんで、商業施設の中だったから、あんまり音響は良くなかったっぽいんですよ。あんまり上手に歌えてなかったみたいだったんで。『もも、大丈夫かな？』と思って。コメント欄とかで書かれて傷ついてたりしたら嫌だなと思ったんで。『リリイベ、音響は大丈夫だった？』みたいな感じで送ったら『確かに下手だって書かれてました』って。やっぱり、それで傷ついてるんだ…って思ったら。『でも、私はそうは思いません』って。スゴい！強い！メンバーが落ち込んでたら、私も落ち込んじゃうじゃないですか？だから、この子はスゴいな！って」と振り返った。

指原は「向いてるよね。アイドルにももちろんだけど、芸能界に向いてるよね」と、うなずいていた。