日本とドイツの国籍を持つ22歳…町田がカールスルーエからGKアキ・コッホ・コバヤシを獲得
FC町田ゼルビアは7日、カールスルーエ(ドイツ2部)からGKアキ・コッホ・コバヤシ(22)が完全移籍加入することを発表した。
日本とドイツの国籍を持つ同選手は、マインツU-19から2024年夏にカールスルーエへ。リザーブチームで経験を積み、2025-26シーズンは5部リーグで19試合に出場した。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●GKアキ・コッホ・コバヤシ
(AKI KOCH KOBAYASHI)
■生年月日
2004年3月14日(22歳)
■出身地
ドイツ
■国籍
日本、ドイツ
■身長/体重
187cm/82kg
■経歴
マインツU-19(ドイツ)-カールスルーエ(ドイツ)
■コメント
I am very happy to join FC Machida Zelvia, a club that has made massive achievements in the past few years. The talks were very positive, and I’m looking forward to contributing to the club’s success and helping the team build on its achievements!
ここ数年素晴らしい飛躍をしているクラブ、FC町田ゼルビアに加入することができ、とても嬉しく思います。
クラブ側とは前向きなお話ができ、クラブの成功に貢献したいと思います。
また更なる発展の一助となるように頑張ります!
日本とドイツの国籍を持つ同選手は、マインツU-19から2024年夏にカールスルーエへ。リザーブチームで経験を積み、2025-26シーズンは5部リーグで19試合に出場した。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●GKアキ・コッホ・コバヤシ
(AKI KOCH KOBAYASHI)
■生年月日
2004年3月14日(22歳)
■出身地
ドイツ
■国籍
日本、ドイツ
■身長/体重
187cm/82kg
■経歴
マインツU-19(ドイツ)-カールスルーエ(ドイツ)
■コメント
I am very happy to join FC Machida Zelvia, a club that has made massive achievements in the past few years. The talks were very positive, and I’m looking forward to contributing to the club’s success and helping the team build on its achievements!
クラブ側とは前向きなお話ができ、クラブの成功に貢献したいと思います。
また更なる発展の一助となるように頑張ります!
【アキコッホコバヤシ選手 完全移籍加入のお知らせ】— FC町田ゼルビア (@FcMachidaZelvia) June 7, 2026
この度、Karlsruhe SC(ドイツ)より #アキコッホコバヤシ 選手が完全移籍加入することが決定しましたのでお知らせいたします。
詳細はこちらhttps://t.co/AdcYtLiLUn#KSCmeineHeimat#FC町田ゼルビア #zelvia pic.twitter.com/JHVidVoFvP