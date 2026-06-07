【アキコッホコバヤシ選手 完全移籍加入のお知らせ】



この度、Karlsruhe SC(ドイツ)より #アキコッホコバヤシ 選手が完全移籍加入することが決定しましたのでお知らせいたします。



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