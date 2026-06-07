「泣けるほど感動」「仕事に真摯な原ちゃん」timelesz・原嘉孝の奮闘にファン感動！「最高の回でした」「原ちゃんワールドになっていた」

【写真】「感動した！」の声…白いシャツが眩しい！原嘉孝のワンショット

アイドルグループtimeleszの冠バラエティ番組『timeleszファミリア』公式Instagramでは、メンバーの原嘉孝の写真を投稿した。

■timelesz・原嘉孝の仕事ぶりに称賛の声

番組公式Instagramでは、都会のビル群をバックに、白いシャツ姿の原が両手でジェスチャーをしながら話す様子を捉えた写真を1点投稿した。

テキストでは、「Hulu特別版 timeleszファミリア」としてHuluで見られる特別版を紹介。

続けて「収録終わりにメンバーが番組スタッフと雑談するタイムレスカフェリア今回は原嘉孝」として「リアルに収録の反省をする原嘉孝」「メンバーの頑張りにも感激」と絵文字を添えながら綴った。

さらに、「新企画「timeleszウタリア」についても今後の野望を語る」、「さらに、日曜ひる放送になって2ヶ月。原嘉孝が思う『お昼向けのtimelesz』とは」と番組で話した話題について触れた。

■写真：白いシャツが眩しい！原嘉孝のワンショット

この投稿受けてフォロワーからは、「原ちゃんの良さが輝いてた」「原ちゃんステキすぎます」「最高の回」「泣けるほど感動」「仕事に真摯な原ちゃんのいいところがたくさん出てた」「原ちゃんワールドになっていた」「原ちゃんの真剣な眼差しが見れて幸せ」「真面目さと盛り上げ力が輝いていた」と原の活躍ぶりを称賛する声が寄せられた。

さらに、「ウタリア、レギュラー化してほしい」「レギュラー企画化して欲しいです！」とレギュラー化を望む声も見られた。