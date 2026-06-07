金沢vs群馬 スタメン発表
[6.7 J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(23-24位決定戦)第2戦](ゴースタ)
※14:00開始
主審:窪田陽輔
<出場メンバー>
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 31 上田樹
DF 3 畑尾大翔
DF 20 長倉颯
DF 55 松本大輔
MF 8 大山啓輔
MF 11 杉浦恭平
MF 13 白輪地敬大
MF 15 西谷優希
MF 23 四宮悠成
MF 29 宮崎海冬
FW 9 ブワニカ啓太
控え
GK 50 後藤大輝
DF 6 村田航一
DF 19 寺阪尚悟
DF 25 小島雅也
DF 71 櫻井風我
MF 14 石原崇兆
MF 26 村田迅
MF 41 嶋田慎太郎
FW 10 パトリック
監督
辻田真輝
[ザスパ群馬]
先発
GK 88 キム・ジェヒ
DF 3 大畑隆也
DF 4 玉城大志
DF 5 キム・グニル
DF 14 菊地健太
MF 27 藤村怜
MF 33 櫻井文陽
MF 37 瀬畠義成
FW 19 モハマド・ファルザン佐名
FW 38 小西宏登
FW 99 中島大嘉
控え
GK 13 近藤壱成
DF 25 中野力瑠
DF 43 野瀬翔也
MF 20 下川太陽
MF 36 安達秀都
MF 42 原田高虎
FW 17 百田真登
FW 18 田中翔太
FW 29 松本皐誠
監督
沖田優
※14:00開始
主審:窪田陽輔
<出場メンバー>
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 31 上田樹
DF 3 畑尾大翔
DF 20 長倉颯
DF 55 松本大輔
MF 8 大山啓輔
MF 11 杉浦恭平
MF 13 白輪地敬大
MF 15 西谷優希
MF 23 四宮悠成
MF 29 宮崎海冬
FW 9 ブワニカ啓太
控え
GK 50 後藤大輝
DF 6 村田航一
DF 25 小島雅也
DF 71 櫻井風我
MF 14 石原崇兆
MF 26 村田迅
MF 41 嶋田慎太郎
FW 10 パトリック
監督
辻田真輝
[ザスパ群馬]
先発
GK 88 キム・ジェヒ
DF 3 大畑隆也
DF 4 玉城大志
DF 5 キム・グニル
DF 14 菊地健太
MF 27 藤村怜
MF 33 櫻井文陽
MF 37 瀬畠義成
FW 19 モハマド・ファルザン佐名
FW 38 小西宏登
FW 99 中島大嘉
控え
GK 13 近藤壱成
DF 25 中野力瑠
DF 43 野瀬翔也
MF 20 下川太陽
MF 36 安達秀都
MF 42 原田高虎
FW 17 百田真登
FW 18 田中翔太
FW 29 松本皐誠
監督
沖田優