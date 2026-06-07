「ウルトラマンっぽい」町田が新ユニホームを発表。ファンの反応は？「稲妻がカッコ良すぎる！」「模様が斬新」
FC町田ゼルビアは６月６日、2026-27シーズンに着用するフィールドプレーヤーの１stおよびGKの１st新ユニホームを発表した。
サプライヤーはアディダス。フィールドプレーヤーの１stユニは青を基調とし、GKの１stユニはオレンジをベースとしている。
クラブは公式サイトで、フィールドプレーヤーの１stユニを次のように説明している。
「町田の鼓動。胸元から生まれた光の鼓動が、ホログラムのように広がり、新たなユニホームを形成。クラブ、ファン・サポーター、そして町田市の想いが重なり合うエネルギーを表現しています」
町田の公式Xでも公開されると、ファンからは「ウルトラマンっぽい」「かっこよ！」「メキシコっぽいな」「模様が斬新」「色使いシンプルで良い」「良すぎる」「稲妻がカッコ良すぎる！」といった声があがった。
J１百年構想リーグは５位でフィニッシュした町田。新ユニホームを身にまとい、８月から始まる新シーズンでは、さらに上位に割って入れるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「町田市の想いが重なり合うエネルギーを表現」ゼルビアが新１st＆GK１stユニを発表！
サプライヤーはアディダス。フィールドプレーヤーの１stユニは青を基調とし、GKの１stユニはオレンジをベースとしている。
クラブは公式サイトで、フィールドプレーヤーの１stユニを次のように説明している。
「町田の鼓動。胸元から生まれた光の鼓動が、ホログラムのように広がり、新たなユニホームを形成。クラブ、ファン・サポーター、そして町田市の想いが重なり合うエネルギーを表現しています」
J１百年構想リーグは５位でフィニッシュした町田。新ユニホームを身にまとい、８月から始まる新シーズンでは、さらに上位に割って入れるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「町田市の想いが重なり合うエネルギーを表現」ゼルビアが新１st＆GK１stユニを発表！