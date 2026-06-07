【クロスワードクイズ】解けると楽しい！ □に入るひらがなは？ 生活の道具や食卓の名脇役がヒント
慌ただしい毎日の中で、ほんの少しだけ立ち止まって言葉の連想を楽しんでみませんか？ 当たり前に使っている単語も、パズルという枠組みで捉え直すと、新鮮なひらめきが得られるものです。今回は、身近な道具や食べ物をテーマにした問題を用意しました。
・横の並び：こ ＋ □ ＋ や ＋ □
・縦の並び（左）：は ＋ □ ＋ こ
・縦の並び（右）：や ＋ □ ＋ み
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▼解説
・はんこ（印鑑）
・やくみ（薬味）
・こんにゃく（蒟蒻）
正解は「ん」と「く」の2文字でした。縦のラインでは、大切な書類のやり取りなどに使われる「はんこ」と、料理の味を引き立てる「やくみ（薬味）」が完成します。横のラインは、煮物やおでんなどで大活躍の「こんにゃく（蒟蒻）」となります。
なにげなく使っている言葉も、こうしてパズルを通して導き出すことで、頭の中の語彙が整理されるような心地よさがあります。パッと答えがつながったときの「あ、これだ！」という感覚は、日常のちょっとしたスパイスになりますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
問題：□に入るひらがなは？マスの交差する部分に注目して、2つの□に入るひらがなを考えてみてください。文字のつながりは以下の通りです。
・縦の並び（左）：は ＋ □ ＋ こ
・縦の並び（右）：や ＋ □ ＋ み
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正解：「ん」と「く」正解は「ん」と「く」でした。
▼解説
・はんこ（印鑑）
・やくみ（薬味）
・こんにゃく（蒟蒻）
正解は「ん」と「く」の2文字でした。縦のラインでは、大切な書類のやり取りなどに使われる「はんこ」と、料理の味を引き立てる「やくみ（薬味）」が完成します。横のラインは、煮物やおでんなどで大活躍の「こんにゃく（蒟蒻）」となります。
なにげなく使っている言葉も、こうしてパズルを通して導き出すことで、頭の中の語彙が整理されるような心地よさがあります。パッと答えがつながったときの「あ、これだ！」という感覚は、日常のちょっとしたスパイスになりますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)