¡Öº£¤è¤ê¤â¤Ã¤ÈÈô¤Ö¡ª¡×ºÇ¿·¥É¥é¥¤¥Ðー6¥â¥Ç¥ë°ìµ¤»îÂÇ

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TW777 MAX
Spec
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Lightning Max 10K+
Spec
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PXG
Lightning Max Lite
Spec
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PXG
Lightning Tour Mid
Spec
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¡ü½Å¤µ¡¿203g¡Ê¥Ø¥Ã¥ÉÃ±ÂÎ¡Ë
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