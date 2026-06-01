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3°Ì L.¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¡ÊFER¡Ë1:13.777¡¿1:12.934¡¿1:12.279¡¿28
4°Ì C.¥ë¥¯¥ìー¥ë¡ÊFER¡Ë1:13.293¡¿1:12.774¡¿1:12.351¡¿29
5°Ì I.¥Ï¥¸¥ãー¡ÊRBR¡Ë1:14.408¡¿1:12.722¡¿1:12.434¡¿25
6°Ì G.¥é¥Ã¥»¥ë¡ÊMER¡Ë1:14.214¡¿1:13.238¡¿1:12.445¡¿28
7°Ì O.¥Ô¥¢¥¹¥È¥ê¡ÊMCL¡Ë1:14.159¡¿1:12.983¡¿1:12.624¡¿29
8°Ì L.¥Î¥ê¥¹¡ÊMCL¡Ë1:13.630¡¿1:12.919¡¿1:12.765¡¿28
9°Ì P.¥¬¥¹¥êー¡ÊALP¡Ë1:14.469¡¿1:13.762¡¿1:13.226¡¿32
10°Ì L.¥íー¥½¥ó¡ÊRB¡Ë1:14.498¡¿1:13.471¡¿1:13.412¡¿29
11°Ì A.¥¢¥ë¥Ü¥ó¡ÊWIL¡Ë1:14.321¡¿1:13.787¡¿-¡¿24
12°Ì C.¥µ¥¤¥ó¥Ä¡ÊWIL¡Ë1:14.348¡¿1:13.815¡¿-¡¿23
13°Ì N.¥Ò¥å¥ë¥±¥ó¥Ù¥ë¥°¡ÊAUD¡Ë1:13.923¡¿1:13.902¡¿-¡¿21
14°Ì F.¥³¥é¥Ô¥ó¥È¡ÊALP¡Ë1:14.573¡¿1:13.995¡¿-¡¿24
15°Ì A.¥ê¥ó¥É¥Ö¥é¥Ã¥É¡ÊRB¡Ë1:14.685¡¿1:14.248¡¿-¡¿23
16°Ì G.¥Ü¥ë¥È¥ìー¥È¡ÊAUD¡Ë1:14.683¡¿-¡¿-¡¿10
17°Ì E.¥ª¥³¥ó¡ÊHAS¡Ë1:14.722¡¿-¡¿-¡¿14
18°Ì S.¥Ú¥ì¥¹¡ÊCAD¡Ë1:14.747¡¿-¡¿-¡¿12
19°Ì O.¥Ù¥¢¥Þ¥ó¡ÊHAS¡Ë1:14.814¡¿-¡¿-¡¿14
20°Ì V.¥Ü¥Ã¥¿¥¹¡ÊCAD¡Ë1:15.283¡¿-¡¿-¡¿13
21°Ì F.¥¢¥í¥ó¥½¡ÊAST¡Ë1:15.349¡¿-¡¿-¡¿13
22°Ì L.¥¹¥È¥íー¥ë¡ÊAST¡Ë1:16.061¡¿-¡¿-¡¿11
2026-06-07 00:19:05 ¹¹¿·