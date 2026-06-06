◇交流戦 阪神1─0楽天（2026年6月6日 甲子園）

阪神・森下の退場について、藤川監督が試合後の会見で「（退場は）プロ野球の1つの光景だが、こちら側できっちり収めていきたいと思う。ファンの方にはあまりそういうことがないように努めなければいけないと私は考えます」と語った。

藤川監督は、「（この日の）ゲームと切り離して話をさせてもらうと」と断った上で、プロ野球界の構造的な問題を指摘。森下が継続的に日本代表に選ばれていることが、選手の調整に何かしらの影響を与えている可能性を指摘した。

「やっぱり秋季キャンプ、春季キャンプできちっと鍛錬を積む期間をほしいというのが、現場としてのお願いかなというのはありますね。春、秋の1カ月間をしっかり過ごさなければ、タイガースのような人気球団になると、1年間いろんな心の揺れ動きがありますから。（過去に）中野や佐藤はやる期間がありましたから。それを欲しいなというのが現場としてのお願い。森下というより、僕たちでもそういう風になるときは現役のときはあったし、こちらがしっかりとバックアップしながらやっていかなければなと思う次第です」