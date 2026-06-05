プロ麻雀リーグ「Mリーグ」のチーム「KADOKAWAサクラナイツ」がチームに所属する渋川難波（40）から退団の申し出があったことを5日、公式サイトで発表した。

サクラナイツは「所属選手に関するご報告」として公式サイトを更新し「この度、弊チーム所属の渋川難波選手に関する報道が近日中になされる旨の連絡がございました」と明かした。

この連絡に「本人に事実関係を確認したところ、報道内容に自身の不適切な行動が含まれていることを認め、深く反省している旨の報告を受けております」と認めていることを伝え「また同時に、渋川選手本人より退団の申し出がございました」とした。

今回の一件について「応援してくださっているファンの皆様、スポンサーの皆様、ならびに関係者の皆様に、ご心配をおかけしておりますこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪し「弊チームとしても、皆様の信頼を損なう結果となりましたことを重く受け止めております」と記した。

また、渋川からの退団申し出については「本人の申し出および処遇につきましては、関係各所と慎重に協議・検討を進めてまいります」とし「今後の対応が決定次第、あらためてご報告いたします」としている。