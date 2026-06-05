県内で開催されている『沖縄フェア』に合わせ、5日は『泡盛の女王』が魅力をPRしました。



5日午後、UX本社を訪れた第39代『泡盛の女王』宮下智美さん。2025年7月に女王に選ばれ、沖縄や泡盛の魅力を全国に発信しています。今年で15回目となる『沖縄フェア』は県内40店舗のイオンで開催され、沖縄そばやパイナップルなどのグルメのほか、ステージイベントなどを楽しむことができます。



■第39代『泡盛の女王』宮下智美さん

「泡盛を飲んだことがない方もぜひ手に取ってもらい、首里城復興のラベルなどもるのでみなさんも沖縄を感じられたらと思います。沖縄の特産品をたくさん用意してお待ちしております。」



『沖縄フェア』は、7日(日)まで開催されています。