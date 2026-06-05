実業家が過去に購入した“金の仏像”を査定に出し、衝撃の結果に喜ぶ場面があった。

【映像】衝撃の査定額が出た金の仏像

6月4日、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”『資産、全部売ってみた #2』（ABEMA）が放送された。前回、「フィリピンで子ども食堂を開業したい」という夢を語った元セクシー女優の深田えいみを応援するため、5人の資産家たちが自らの資産を持って集結する「ギフティングステージ」の様子が公開された。

資産家の1人として、りらくるを270億円で売却した株式会社T’sインベストメント会長の竹之内教博氏が登場した。竹之内氏は持参した8点の資産の中から、「この金の仏像気になりますね」と、観音像を査定に出すことを提案。「りらくるの株を売却する前に“縁起いいな”と。（株を）高い額で売るためには金の仏像を買うぞって、確か400〜500万円ぐらいで買ったはず」と、約10年前に購入した品であることを明かした。

そんな中、竹之内氏は「僕けっこう騙されるタイプで、詐欺に15億円遭ってるんです」と、不穏な情報を付け加える。そしてつけた予想額は「1000万円」、それに対する査定額はなんと「2530万円」だった。

査定士からは、10年前と比べて金相場が2〜3倍と上昇していることに加え、「ホールマークという純金の刻印もありました」と、本物のお墨付きが与えられた。この査定結果にスタジオは拍手喝采で、竹之内氏も「うれしいね」と顔をほころばせていた。