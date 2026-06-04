「このまま今の仕事を続けていいの？」「評価されているのかどうか実感がない」。そんなモヤモヤを解消する方法を、人事コンサルタント・難波猛さんの著書『ボスマネジメント』（アスコム）から一部抜粋して特別公開します。本書ではその名の通り、部下が上司と建設的に対話し、Win-Winの関係を築くための実務的スキルを紹介しています。今回は、著者が人事コンサルティングの現場で目の当たりにした、「低評価の社員」が復活を果たすプロセスについて解説します。

「本音で対話」というシンプルな方法で

「低評価のダメ社員」が再浮上

会社の中で評価が下がり、気づけば組織内での立場が不安定になっている。必ずしも能力が低いからでも、やる気がないわけでもありません。期待と現実のズレを修正できないまま月日が流れて、役職や居場所を失いかけているのです。

そうした人がもう一度立ち上がるきっかけをつかむ瞬間を、私はこれまで何度も見てきましたし、再起のためにお手伝いをしてきました。

大手企業では、低評価が続いている社員にキャリアを立て直す機会を用意することがあります。私たちがお手伝いしている「ミドル・シニアの活性化プログラム」もそのひとつです。

プログラムはコンサルタントと本人の対話、ワークショップを中心に行われますが、プログラムの途中で必ず「上司からの手紙」を渡します。普段うまく伝えられなかったことが、そこに書かれています。

「あなたには本来、こういう強みがあり、こういう活動には感謝している」

「一方、この点は真摯に受け止めて改善してほしい」

「期待しているので、もう一度活躍してほしい」

最近は、抜擢人事などで年齢と立場が逆転する「年下上司」「年上部下」状態になり、普段の対話がギクシャクしてしまいギャップが広がるケースが増えています。

年下上司からの手紙を受け取った年上部下の人が、その手紙を真剣に読んでいます。自分は評価されていないと思い込んでいた。期待されていないと思っていた。

実は、上司も悩んでいた。言葉にしてこなかっただけ。自分も上司に対して無意識に壁をつくっていたかもしれない。

それらの事実に触れることで、止まっていた歯車が少しずつ動き出します。

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