３日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝９６．０２ドル（＋２．２６ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４４６６．９０ドル（－５３．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７３４７．６セント（－１８３．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５８７．２５セント（－１５．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３１．５０セント（－９．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１５４．００セント（－１１．２５セント）
・ＣＲＢ指数
３８８．９９（＋０．０１）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝９６．０２ドル（＋２．２６ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４４６６．９０ドル（－５３．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７３４７．６セント（－１８３．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５８７．２５セント（－１５．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３１．５０セント（－９．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１５４．００セント（－１１．２５セント）
・ＣＲＢ指数
３８８．９９（＋０．０１）
出所：MINKABU PRESS