「下品な激辛商品とはレベルが違う」カップ麺通も認めた《本物の旨辛》ラーメンの正体

10年以上もの開発期間を経て、2001年10月29日に発売された第1号商品「これが煮玉子ラーメン」を皮切りに、いまでは “ノンフライカップ麺全国売上No.1ブランド” を掲げるまでに至った「凄麺」。

その本質は「早い・安い・うまい」の三拍子を売りにしていた過去の概念に囚われない。むしろ同シリーズは、外食クオリティを工業製品として再現する、食品製造業としての執念が結晶化したブランドといっても過言ではない。

そして、2026年夏--。期間限定のスポット商品として投入されたのが、今回の本題「夏の辛味噌ねぎラーメン」と「夏の麻辣まぜそば」だ。

【前編記事】『カップ麺界を変革した「ニュータッチ凄麺」大手メーカーも真似できない“売れ続ける理由”』よりつづく。

「辛さ」と「旨さ」を両立させる難しさ

ここで注目すべきは、けっして万人ウケすることはない “辛味” というテーマ設定である。

近年、日本の食品市場では「シビ辛」や「旨辛」が完全に定着した。いま「麻辣湯」が空前のブームを巻き起こしている事例が分かりやすい。それらの背景には、単なる刺激ではなく「発汗による快感」や「中毒性のある風味」に加え「ストレス発散」や「健康志向の高まり」も追い風になり、需要が拡大し続けている。とりわけ夏場は、暑さによる食欲減退を逆手に取った辛味商材が強い。

ただし、このジャンルは非常に難しい。

辛さだけを強めれば、味のバランスは簡単に崩れる。強烈な刺激のインパクトに頼れば、当然のように間口が狭くなる。辛味商品は “初速” こそ出ても、やはり “定番化” しづらいのである。

そこで「凄麺」は、たしかな「辛さ」だけでなく「旨さ」も同じくらい重要視し、きちんと両立させることをコンセプトに据えてきた。その設計がまさに、今回の完成度に直結している。

「夏の辛味噌ねぎラーメン」を端的に表現するなら、真夏の “ジャンク・ウェルネス” である。矛盾した表現に聞こえるかもしれないが、実際に食べてみると、この感覚を理解していただけると思う。

下品にならない…「旨辛」を極めた味わい

熱湯5分で戻すノンフライ極太麺のクオリティは、言わずもがな高い。油揚げ麺のような “伸びる前提の麺” ではなく、最後まで咀嚼感が持続する強靭な質感で、箸で持ち上げたときの重量感も印象に残るだろう。そして、その絶大な存在感を放つ極太麺と完全に調和した、辛味噌スープの完成度にも目を見張るものがある。

ここが重要だ。

極太麺を飼い慣らすために増粘剤でバランスを取るのではなく、重厚な味噌のコクや動物系の厚み、ニンニクやショウガの鋭さ。さらに豆板醤やコチュジャン、ねりごまなどを巧みに配合し、ラーメン店さながらの重厚感で麺とスープの関係を成立させている。

そこそこ辛味は強めに設定されているが、いわゆる激辛系のカップラーメンほど顕著ではない、まさに「旨辛」を極めた味わいだ。そして、不思議なのは “下品になり切らない” ことである。

通常、この方向性は大味に寄りやすい。けれども「夏の辛味噌ねぎラーメン」は、強い辛さに負けないほど旨みも強く、その複雑かつ調和の取れたアプローチで最後まで飽きさせない。これは商品設計としてかなり上手い。

近年、辛さ耐性マウントのような激辛市場も存在するが、実際に市場規模が大きいのは「旨辛」領域だ。この商品は、まさにその核心を突いている。

ネギが“リッチな体験価値”を演出

そして、強烈な麺とスープの存在感に勝るとも劣らない、FD（フリーズドライ）のネギも特筆すべきポイントだ。

短冊状の大ぶりカットで、シャキシャキ感が強く、加熱したネギ特有の甘みやフルクタン（とろっとした部分）まで再現している。正直、これ以上に本格的なネギ具材を筆者は知らない。極太麺＋辛味噌が放ち続ける重たい要素の中で、ねぎがリセットボタンとして機能し、なおかつ “リッチな体験価値” にも多大に貢献している。

このように設計思想としては “ヘヴィな一杯” に該当するが、肩に力を入れる必要はない。小難しいことを考えなくとも、直感的に “うまい” と思わせてくれるからだ。もちろん、この記事を読んだ後に “おいしさ” が増したと感じていただければ、これほど嬉しいことはない。

そして今回、個人的に驚かされたのが「夏の麻辣まぜそば」である。

前述の「夏の辛味噌ねぎラーメン」は4年目の発売なので、ある種の “こなれ感” さえ覚える。しかし、こちらの「麻辣まぜそば」は、夏の凄麺シリーズ初となる汁なしカップ麺だ。

結論からいうと、手放しで称賛したいほど完成度が高い。

絶妙すぎる“タレの濃さ”の打ち出し方

こちらにも熱湯5分のノンフライ極太麺を搭載しているが、同時発売品の「辛味噌ねぎラーメン」と比較して粘りが強く、噛み応えのカドを抑えた “もちもち感” でアプローチをかけてくるため、同じ熱湯5分の極太麺でも汁あり・汁なし以前に異なる印象を与えてくれる。そう、とにかく “こだわりが凄い” のだ。

最近のカップまぜそば市場は「タレの濃さ」に依存しがちなイメージがある。しかし、この商品は “濃さの打ち出し方” も絶妙だ。

「辛味噌ねぎラーメン」と同様に味噌をベースにしているが、唐辛子の辛さは夏の汁ありを上回り、花椒（ホワジャオ）の刺激についても特筆すべきラインに位置している。ただ、もちろん「旨さ」の軸も細くない。なかでも “ねりごまの濃さ” にも驚かされた。

ねりごまは原材料名の末尾に記載されているため、JAS法に基づく加工食品品質表示基準により “原則、使用した原材料を全て重量順に表示する„ ルールに従うと、原材料に占める重量の割合が最も低いことを意味している。しかしどうだろう。実際は味噌に匹敵する--いや、それ以上の主張を見せてきた。

つまり、商品名こそ「麻辣まぜそば」となっているが、専門店の「汁なし担担麺」を思わせるアプローチがある。

「香り」が重要な要素を担う時代に

こちらには短冊切りのFDネギ具材こそ使われていないが、別添の「ふりかけ」は量が多く、花椒の爽快感が一気に立ち上がり、途端に味が立体化する。

近年のヒット食品を見ると、実は「香り」も重要な要素を担っている。クラフトコーラしかり、スパイスカレーしかり、クラフトビールしかり、いずれも香気設計が強い。今回の「麻辣まぜそば」も同じだ。つまり、現代の “香り消費” とも合致している。

その鼻に抜ける香りとタレの重厚感、噛み応えのある極太麺、さらに「ふりかけ」に仕込まれた粒状大豆たん白（肉味噌風味フレーク）による食感のコントラストがあいまって、まさに “五感に訴えかけてくる” 臨場感たっぷりの仕上がりだった。

もちろん「辛味噌ねぎラーメン」と同様に、食べ終わる頃になっても飽きることはない。

通常、濃厚系まぜそばは途中で単調になる。しかし、今回の新作はシビれとコクが交互に訪れ、もちもちとした極太麺とは対極的な粒状大豆たん白の咀嚼ノイズがあることで、濃い味特有の単調さを感じることは微塵もなかった。

異様なまでの「解像度の高さ」

いま、食品業界では「プレミアム化」が重要テーマになっている。

値上げが常態化する中で、消費者は “安いから買う” のではなく “納得できるから買う” 思考にシフトしている。その意味で「凄麺」は、非常に強いポジションに位置しているといえるだろう。冒頭でも触れたように、このブランドは価格ではなく “体験価値” で勝負しているからだ。

今回の「夏の辛味噌ねぎラーメン」と「夏の麻辣まぜそば」も単なる季節商品ではない。

“暑い夏に、あえて汗をかいて食べる”

ユーザーが何を求めているのか、どこに本格さを覚えるのか。その分析精度と嗅覚が極限まで研ぎ澄まされている、ヤマダイの異様なまでの解像度の高さにより、その行為自体をエンターテインメント化しているのだ。

雑に作られた商品を簡単に見抜いてしまう、現代の消費者の信頼を勝ち取った「凄麺」は、今後も強さを増していくだろう。今回の期間限定品に限らず、このブランドには “たしかな熱” が宿っているのだから。

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