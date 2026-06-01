【Claw 8 EX AI+】 6月1日 発表

MSIは6月1日、ポータブルゲーミングPC「Claw 8 EX AI+」を発表した。発売時期や価格は未定。

台湾にて開催されているアジア最大規模のコンピュータ見本市「COMPUTEX 2026」にて、MSIのポータブルゲーミングPC「Claw」シリーズの新モデルが発表。世界で初めて「Intel Arc G3 Extreme」プロセッサーを搭載し、グラフィックス性能を大幅に向上させつつ、優れた電力効率を発揮することで、AAAタイトルを快適にプレイできる。

本体には8インチ／120Hz／VRR対応のディスプレイを採用。さらに筐体を再設計し、長時間のゲームプレイでも快適なエルゴノミックグリップ、ホール効果トリガー＆スティック、改良されたバンパー、高応答Dパッドによって、より精密で直感的な操作を実現した。

また、ソフト面ではWindows 11の「Xboxモード」に対応し、ゲームの起動や再開をスムーズに実行可能。クイック設定機能も刷新し、マルチフレーム生成やフレーム制御といった項目を簡単に調整できるほか、最適なパフォーマンス設定へすぐに切り替えられる。

発売時期や価格は発表されておらず、日本での販売情報に期待したい。

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