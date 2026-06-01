黒谷友香、10代から所属した事務所退所 移籍を報告「真っさらな気持ちで表現の世界に飛び込む」
【モデルプレス＝2026/06/01】女優の黒谷友香が5月31日、自身のInstagramを更新。所属事務所・株式会社スペースクラフトを退所し、株式会社PLAN-Dに所属したことを発表した。
【写真】黒谷友香、初挑戦の手作り梅酒
黒谷は「デビューから長らくお世話になった株式会社スペースクラフトを、契約満了により退所することとなりました」と報告。「まだ10代だった私を、まるで家族のように温かく見守り、支え続けてくださった事務所の皆様。今の私があるのは、皆様の並々ならぬご尽力があったからこそです」と感謝を伝え、「新たなスタートを快く迎え入れてくれた『株式会社PLAN-D』の所属タレントとして、活動を続けていくことになりました」と発表した。「これまで培ってきた経験を大切にしながらも、甘んずることなく、真っさらな気持ちで表現の世界に飛び込む覚悟です」とし、最後には「これからの私の挑戦も、温かく見守っていただけたら嬉しいです。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします」と結んだ。（modelpress編集部）
日頃から応援してくださっている皆様へ
いつも温かい応援をいただき、本当にありがとうございます。
本日は、私から大切なご報告がございます。
この度、私、黒谷友香は、デビューから長らくお世話になった株式会社スペースクラフトを、契約満了により退所することとなりました。
まだ10代だった私を、まるで家族のように温かく見守り、支え続けてくださった事務所の皆様。今の私があるのは、皆様の並々ならぬご尽力があったからこそです。感謝の気持ちでいっぱいです。
そしてこれからは、新たなスタートを快く迎え入れてくれた「株式会社PLAN-D」の所属タレントとして、活動を続けていくことになりました。
これまで培ってきた経験を大切にしながらも、甘んずることなく、真っさらな気持ちで表現の世界に飛び込む覚悟です。
これからの私の挑戦も、温かく見守っていただけたら嬉しいです。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
2026年5月吉日
黒谷友香
【Not Sponsored 記事】
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◆黒谷友香、所属事務所の退所＆移籍を発表
黒谷は「デビューから長らくお世話になった株式会社スペースクラフトを、契約満了により退所することとなりました」と報告。「まだ10代だった私を、まるで家族のように温かく見守り、支え続けてくださった事務所の皆様。今の私があるのは、皆様の並々ならぬご尽力があったからこそです」と感謝を伝え、「新たなスタートを快く迎え入れてくれた『株式会社PLAN-D』の所属タレントとして、活動を続けていくことになりました」と発表した。「これまで培ってきた経験を大切にしながらも、甘んずることなく、真っさらな気持ちで表現の世界に飛び込む覚悟です」とし、最後には「これからの私の挑戦も、温かく見守っていただけたら嬉しいです。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします」と結んだ。（modelpress編集部）
◆全文
日頃から応援してくださっている皆様へ
いつも温かい応援をいただき、本当にありがとうございます。
本日は、私から大切なご報告がございます。
この度、私、黒谷友香は、デビューから長らくお世話になった株式会社スペースクラフトを、契約満了により退所することとなりました。
まだ10代だった私を、まるで家族のように温かく見守り、支え続けてくださった事務所の皆様。今の私があるのは、皆様の並々ならぬご尽力があったからこそです。感謝の気持ちでいっぱいです。
そしてこれからは、新たなスタートを快く迎え入れてくれた「株式会社PLAN-D」の所属タレントとして、活動を続けていくことになりました。
これまで培ってきた経験を大切にしながらも、甘んずることなく、真っさらな気持ちで表現の世界に飛び込む覚悟です。
これからの私の挑戦も、温かく見守っていただけたら嬉しいです。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
2026年5月吉日
黒谷友香
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