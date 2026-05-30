安藤優子、5年で200万円値上がりの“日本製アメリカンオープンカー”に驚き「はっちゃけるのも悪くない」 おぎやはぎ「予約が殺到するわけだよ」
キャスターでジャーナリストの安藤優子が、きょう30日放送のBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜 後9：00）に出演。アンコール放送となる今回は、安藤のカーライフを語る上で欠かせないオープンカーをテーマにスピンオフ企画「安藤優子に乗ってほしい世界のオープンカーショー」を届ける。（以降データは初回放送時）
【最新番組カット】「あの時私が払ったお金は？」”衝撃価格”になった安藤優子のかつての愛車・トヨタ“高級パーソナルカー”の全貌
「風を感じ一体化して走れるという…空の広さですよ」ジャーナリストらしく、さまざまな表現でオープンカーの魅力を語る安藤。そんななか、安藤におすすめする1台として“日本製アメリカンオープンカー”と紹介されたのが、光岡自動車『ロックスター』。登場した車をみて、安藤は「何？ムスタング？」と車名が分からなかった様子。
『ロックスター』は、マツダ『ロードスター』をベースに熟練作業員が手作業でオリジナル外装に換装。同社創業50周年を記念してもともと200台限定で販売され、瞬く間に完売となった幻の1台だ。安藤は「絶対アメ車だと思った。ビックリ」と思うほど、アメ車っぽい作りになっている。おぎやはぎも実車を見て「かっこいいよね。昔のアメリカのマッスルカー（っぽい）。これは予約が殺到するわけだよ」と納得の表情。
一方で、新車販売時528万円だったが、現在（初回放送時）742万円と発売から5年で200万円以上も値上がり。矢作兼は「買えないから、そもそも。でもこんな昔っぽいアメリカのマッスルカーだけど、中身はロードスターなわけだから安心じゃん。走りも面白いわけじゃん」と値上がりも仕方ないといった様子だった。
その後、屋根の開閉や試乗を体験した安藤。「年を取ったら、こういう車ではっちゃけるのも悪くない」と話すと、矢作も「たしかにね。いかれたジジババ、かっこいいからなー。全然落ち着いてない感じね。まだまだ攻めてるねーって」と共感。そして最後に、番組恒例の「安藤優子さんにとってオープンカーとは？」という質問に対して、安藤はなんと答えるのか。
【最新番組カット】「あの時私が払ったお金は？」”衝撃価格”になった安藤優子のかつての愛車・トヨタ“高級パーソナルカー”の全貌
「風を感じ一体化して走れるという…空の広さですよ」ジャーナリストらしく、さまざまな表現でオープンカーの魅力を語る安藤。そんななか、安藤におすすめする1台として“日本製アメリカンオープンカー”と紹介されたのが、光岡自動車『ロックスター』。登場した車をみて、安藤は「何？ムスタング？」と車名が分からなかった様子。
一方で、新車販売時528万円だったが、現在（初回放送時）742万円と発売から5年で200万円以上も値上がり。矢作兼は「買えないから、そもそも。でもこんな昔っぽいアメリカのマッスルカーだけど、中身はロードスターなわけだから安心じゃん。走りも面白いわけじゃん」と値上がりも仕方ないといった様子だった。
その後、屋根の開閉や試乗を体験した安藤。「年を取ったら、こういう車ではっちゃけるのも悪くない」と話すと、矢作も「たしかにね。いかれたジジババ、かっこいいからなー。全然落ち着いてない感じね。まだまだ攻めてるねーって」と共感。そして最後に、番組恒例の「安藤優子さんにとってオープンカーとは？」という質問に対して、安藤はなんと答えるのか。