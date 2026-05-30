ふらつくことなく、約20秒間すっと二本足で立ち続ける猫。まるでミーアキャットのような安定感の動画を飼い主がThreadsに投稿したところ、「猫って立つんだ」「こんなに長尺で！？」と1万件を超えるいいねを集めました。



【写真】ふらつくことなく、二本足で立ち続ける猫

投稿したのは、飼い猫の様子を発信しているsana（@n___tm6）さんです。飼い猫の名前は「義持（よしもち）」、オスのブリティッシュショートヘアです。義持は20秒ほどふらつかずに立っていたといい、sanaさんは「最初は驚きました。寝ぼけていたので幻覚かなと」と振り返ります。慌てて動画におさめたものの、思ったより長く立っていたため、撮っている最中に「シュールだな、と笑ってしまった」そう。



実はこの出来事は、義持を家に迎え入れた翌朝のこと。立ち上がった理由について、sanaさんは「寝室の扉の向こうか窓の外の物音に反応したのでは」と推測します。家に迎えた翌朝でまだ慣れていなかったため、警戒しながらパトロールしていたのかもしれません。二本足で立つ姿を見たのは、このときが初めてだったそうです。



普段の義持は、穏やかで甘えん坊ながら、自立心もあり、食いしん坊のおっとりした性格だといいます。



反響では「ミーアキャットに見えます」「こんなに長尺で！？？？」といった声も寄せられました。中には「うちの猫も立ちます！」といったコメントも見られ、猫あるあるの共感の輪が広がっています。また、犬が立つ写真も送られてきたそうで、sanaさんは「犬も立つんだと驚きました」と話します。



「想像以上に反響があったので最初は驚きましたが、猫好きな方が多いんだな、とうれしく感じております」